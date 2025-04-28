國民黨團：幽靈連署案調查人員疑為專簽績效辦藍不辦綠

立法院國民黨團28日舉行「追殺國民黨 成檢調專簽績效？！」記者會，立委吳宗憲（左）、許宇甄出席說明。（記者方賓照攝）

2025/04/28 14:57

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨各地方黨部疑涉幽靈連署陸續遭到檢調搜索、約談，國民黨立委吳宗憲、許宇甄今日於立法院召開記者會指出，調查局長陳白立坦承有視訊會議，給調查人員專簽績效，因此檢調都用力追殺國民黨與前民眾黨主席柯文哲，辦藍不辦綠，就是不辦民進黨。

許宇甄表示，她日前質詢陳白立時，陳坦承有視訊會議，會給調查人員專簽績效，雖然沒績效獎金，但還是有績效。等於是要調查人員用力去辦案，且只針對罷綠的團體，還有針對國民黨地方黨部。押人取供、入人於罪，請總統賴清德別再打壓異己，為司法守下最後一道中立的防線。

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檢察官出身的吳宗憲痛批，有媒體報導，調查局4月18日舉行一場「心領神會」的視訊會議，檢調隨即展開大辦案，殺向國民黨與罷綠的團體。過去調查局才不會針對偽造文書案大肆偵辦，因績效得分很低，結果現在是整個司法、行政機關、媒體都配合，毫不避嫌，與他過去檢察官的受訓經驗完全不同。

吳宗憲舉例，台北地檢署檢察官林俊言偵辦柯文哲、威京集團主席沈慶京時，居然可到醫院直接訊問沈慶京，一下說是視察、一下說訊問，這在法律上完全不一樣。另外花蓮罷免傅崐萁的團體，有4千份連署書的格式是有問題的，但花蓮地檢署、中選會有應對嗎？就是辦藍不辦綠。

吳宗憲強調，新北地檢署兵分30路約談罷綠團體及國民黨地方黨部，約談黨工10多人，這最少要動用上百名檢察官、司法人員，對重大貪污、暴力案有這樣動員過嗎？政府把人力都用在政治鬥爭，只針對在野黨肅清異己。

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