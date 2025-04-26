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    首頁　>　政治

    馬英九指賴清德支持度僅4成 王義川反酸：他下台時支持度不到1成

    民進黨立委王義川說，前總統馬英九自己下台時的支持度連1成都不到，要他好好去跟中國交流就好。（記者林承鴻攝）

    民進黨立委王義川說，前總統馬英九自己下台時的支持度連1成都不到，要他好好去跟中國交流就好。（記者林承鴻攝）

    2025/04/26 18:41

    〔記者林承鴻／台北報導〕國民黨今天（26日）下午在凱道舉辦「反綠共戰獨裁」活動，前總統馬英九上台發言說，總統賴清德現在的民調支持度只有4成，已經失去人民信賴。對此，民進黨立委王義川說，馬英九自己下台時的支持度連1成都不到，要他好好去跟中國交流就好，不要再留在台灣講這些話。

    王義川說，政治學上沒有人用馬英九這種方式在算支持度，且馬下台時的支持度連1成不到，他認為，馬英九好好的去做跟中國相關的交流就好，不要再留在台灣講一些，讓人家覺得他現在的反應，已經年紀有點大的話。

    此外，賴清德說，藍白在凱道集會，證明台灣是民主國家，在野黨若真正要戰獨裁，應赴北京天安門向中國爭主權。王義川說，如果台灣是獨裁國家，今天不會有426這一場遊行，不可能讓藍白兩黨站上街頭。

    王義川說，因為台灣是一個民主的社會，任何人都可以申請集會遊行，所以總統才會說，如果要反共最應該去喊的地方叫做天安門，但是白藍如果去天安門喊中華民國，應該馬上就被抓走了。

    馬英九出席「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！」登台致詞。（記者方賓照攝）

    馬英九出席「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！」登台致詞。（記者方賓照攝）

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