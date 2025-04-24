台中罷藍委連署站咖啡店、冰店遭一星負評 還留言回嗆業者

罷免藍委連署站的默契咖啡與美軍豆乳冰在近日被民眾無內容評價一星，業者懷疑根本是惡意評價。（翻攝自默契咖啡臉書）

2025/04/24 18:52

〔記者蔡淑媛／台中報導〕大罷免進入二階連署到數階段，罷免藍委連署站的默契咖啡與美軍豆乳冰近日被民眾無內容評價一星，業者懷疑根本是惡意評價，意圖破壞店面聲譽，感覺對方應該是很討厭台派，強調罷免會成功；評價民眾不甘示弱在評價再回嗆。

默契咖啡陳姓業者說，見證藍白無賴，連續給默契和美軍豆乳冰一顆星評價，剛好兩家店都是大罷免連署站，一看就充滿惡意，好笑的是評價時根本店休，要這樣惡意給星攻擊也做得自然一點，連選時間都不會。

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陳姓業者說，罷掉阻礙國家前進的立委天經地義，更是人民的權利，這種爛招嚇不了我們，「大罷免一定會大成功！」美軍豆乳冰業者也在一星評價回應評價民眾，妨礙國家向前的立委，我們真得挺不下去，「罷免會成功！」不少網友也在評價回應力挺，「馬上來補五星」、「好喝的飲料、美味的甜點」、「美軍豆乳冰有夠好吃耶」、「支持有理念的店家。」

評價一星民眾也回應業者，「我同一個時間還給了其他店家評論，北到南都有…我一定要去玩當下給評論嗎…我合理懷疑你有被害妄想症」、「這麼玻璃心…也不是全給你一星，你們真得好奇怪。」

美軍豆乳冰是罷免藍委連署站。（記者蔡淑媛攝）

美軍豆乳冰是罷免藍委連署站。（記者蔡淑媛攝）

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