罷免謝衣鳯為何本週大爆發? 陳世雄：陸戰奏效

陳世雄（右上圓框）說明彰化第三選區連署書暴衝原因。（記者顏宏駿攝、合成）

2025/04/24 15:34

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化第三選區罷免立委謝衣鳯的行動，連署人數上週一直徘徊在8000份左右，但本週突然大爆衝，昨天一舉突破1萬4000份。外界好奇，為何會有如此大的變化，領銜人、前明道校長陳世雄說「陸戰奏效」。

陳世雄說，彰化第三選區幅員遼闊，相當於台北市面積的兩倍，但選舉人口卻僅約1/15，地方人口老化嚴重，資訊流動緩慢，加上罷團志工長期不足，無法走到有意罷免的民眾家裡，其次謝家在此經營40年，人情包袱成為罷團難以突破的門檻。

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罷團發言人林義雄說，他們初期真的是「散彈打鳥」，例如以門口貼有「六順和春」、「台灣尚勇」這兩張春聯的住戶作為「拜訪」重點，無奈只要罷團一進入村里社區，後面就跟著「不明人士」，這只能說謝家實在太強大了，讓「潛在的綠營人士」對連署感到膽卻。

陳世雄表示，「空戰」在這區根本沒用，但罷團沒有廣大的人脈，不知如何打「組織戰」，連署數一直停留在8000份以下，直至上週前縣長周清玉出面號召、姚嘉文資政、吳晟資政、曹興誠董事長、洪三雄董事長、民進黨彰化縣黨部楊富鈞主委、黨籍三位立委陳秀寶委員、黃秀芳委員、陳素月委員、林世賢市長與同鄉會鄉親共同力挺下，每天都以上千份的速度增加。在這區用「組織戰」才能打開連署的僵局。

民進黨的前縣議員江熊一楓說，因人情的包袱，她不少支持者仍對「罷免」有疑慮，她願意把自己的樁腳資源提供給罷團，而陳校長犧牲個人時間，為了說服大咖、樁腳，親自到府說情、論理，讓人感受到罷團對台灣的愛，也因此地方很多「頭人」都開始動作。

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