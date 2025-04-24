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    新北議會國民黨團出現「次團」 陳偉杰與6黨籍議員組「新藍圖連線」

    新藍圖連線由陳偉杰擔任召集人，副召集人為蔡淑君、白珮茹，執行長為宋雨蓁，副執行長由戴湘儀出任，江怡臻出任策略長，呂家愷擔任公關長。（陳偉杰提供）

    新藍圖連線由陳偉杰擔任召集人，副召集人為蔡淑君、白珮茹，執行長為宋雨蓁，副執行長由戴湘儀出任，江怡臻出任策略長，呂家愷擔任公關長。（陳偉杰提供）

    2025/04/24 10:54

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市議會國民黨團前書記長陳偉杰與前任黨團幹部蔡淑君、白珮茹、江怡臻、呂家愷卸下黨團職務後，仍以高活躍度積極針砭時事議題，今（24）日陳偉杰宣布即日起與前述成員及黨籍議員宋雨蓁、戴湘儀組成「新藍圖連線」議會次團，陳偉杰指出，新藍圖將以「議會新藍圖、新北 Level Up」以優勢互補、資源共享團隊精神，在政治紛擾的關鍵時刻為「議會更好、新北更好、台灣就更好」的目標持續打拚。

    新藍圖連線由陳偉杰擔任召集人，副召集人為蔡淑君、白珮茹，執行長為宋雨蓁，副執行長由戴湘儀出任，江怡臻出任策略長，呂家愷擔任公關長。

    陳偉杰、蔡淑君、白珮茹表示，作為黨籍議員，為優質市政與政黨立場挺身辯護義不容辭，從個別議員到不同黨團、新北府會、中央地方關係，都應該在兼顧是非與情理的前提下，良性競爭也尋求合作；台灣正面對全球局勢快速變遷的挑戰，「新藍圖連線」不僅是新北市議會的次團，更是一個承載理想與行動力的平台，大家的目標都是要為市民擘劃充滿希望與可能性的未來，打造更有競爭力的幸福城市給下一代。

    宋雨蓁、戴湘儀、江怡臻、呂家愷指出，新北市像一個「大城小國」，市民期盼看見高品質的政治論述與專業問政，新藍圖團隊成員資歷、領域不同，選區涵蓋新北過半的行政區，多元性如同新北縮影，抱持共同理念為「開放思維、重視對話、世代共好」，未來將集思廣益，推動更全面的市政理念，「新藍圖連線」的名稱也突顯團隊將以創意思維、具體框架及務實觀點服務大眾。

    新藍圖團隊指出，近年來社會瀰漫仇恨氛圍，政治工作者有責任分清是非、化解對立；面對下半年可能舉行的罷免投票、國民黨主席改選和2026年地方大選，有心人士勢必將操弄錯假訊息，團隊希望以正能量和行動力抹去政治霧霾。

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