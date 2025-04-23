文化部被爆早寫完預算解凍報告 陳菁徽：部長首長不是說要2、3週？

國民黨立院黨團，立委王育敏（右）、陳菁徽（左）召開記者會，抨擊行政院帶頭阻擋預算解凍。（記者王藝菘攝）

2025/04/23 17:18

〔記者劉宛琳／台北報導〕文化部今天被爆出，主計科負責預算的官員要求下級機關的預算解凍報告重新檢視，不要被發現「早早事先寫好的字眼」。國民黨立委陳菁徽說，部會首長都說要兩、三週才能寫完，現在文化部的留出的簡訊，再次證明報告早就寫好。

國民黨立委陳菁徽說，國民黨立委葛如鈞詢問教育部長及文化部長，解凍案何時送出？文化部長李遠說，報告太多了寫不完；但假日卻有時間下鄉拿個碗，說錢不夠，這是個要飯的碗。

請繼續往下閱讀...

陳菁徽說，教育部長則說要兩、三週才能把報告寫完。過去衛福部長陳時中一邊忙防疫、一邊在2月初就把解凍報告送來立法院。現任衛福部長邱泰源一開始也說解凍報告要寫兩、三週，後來又說他無法確認。

陳菁徽質疑，為何部長首長說要寫兩、三週報告才寫得完，結果行政院長卓榮泰說要送解凍報告，各單位就火速送出？現在公務員真的很可憐，還要配合如此荒謬行政院長急轉彎的指示。文化部流出的簡訊，再次證明各單位早早把報告寫好了。

陳菁徽說，為什麼立法院要行政部門提出解凍報告，就是要檢視各單位如何使用預算，才不會出現部會拿7200萬就安基金去辦演唱會、送禮的狀況。

此外，陳菁徽指出，上週有勇敢的公務員上網實名爆料，「我就問是否民進黨中央政府要求扣住所屬單位已經準備好的解凍報告，拒絕提送立法院，只為了你們那個狗屁宣講繼續誇大在野黨刪凍預算癱瘓政府，煽動裂解這個社會，這算什麼愛台灣？這算什麼團結台灣？」

陳菁徽呼籲，知道更多實情的公務員可以勇敢的站出來，把事實說出來，國民黨團會保護你，也請民進黨政府不要再惡整基層公務員。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法