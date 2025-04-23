總預算解凍報告拖一個月？林俊憲揭500頁草稿「大量字跡難辨認」

林俊憲昨PO圖質疑，總凍結案數及預算總額並未在立院審查報告出現，且號稱審查報告的草稿有「大量手寫難以辨認的字跡、到處劃線刪除修改」，行政院花了1個月整理500頁這種東西才寫出解凍報告。（圖擷自臉書）

2025/04/23 07:40

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日網傳公務員爆料，稱預算解凍報告早就準備好，是被民進黨政府扣住才沒提出，對此民進黨立委林俊憲昨PO圖質疑，總凍結案數及預算總額並未在立院審查報告出現，且號稱審查報告的草稿有「大量手寫難以辨認的字跡、到處劃線刪除修改」，行政院花了1個月整理500頁這種東西才寫出解凍報告。

中央政府總預算案遭藍白大幅刪減凍結，行政院昨指出，過去1個月來政院無法提出解凍案，原因之一就是因為總預算案刪減數還無法確定。在主計長試算後才確認，遭立法院凍結的項目共有1584項、計1381億元。其中有1162項「提出書面報告始得動支」，373項「提出專案報告經審查後始得動支」。另外在49項「其他特殊凍結項目」中，有30項是「立法院決議要求需待預算執行完成一定比率始得申請」，10項「凍結案所涉解凍條件未達成」，9項「解凍條件窒礙難以達成」。

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林俊憲昨下午在臉書發文指出，昨日行政院長卓榮泰宣布，把所有預算解凍案送出行政院，再來交由立法院審查解凍。針對藍白前陣子一直在吵「行政院為什麼不趕快送」，林俊憲質疑「你們是真的不知道還假的不知道？」

林俊憲強調，總凍結案數1584件、凍結總額1381億。這個數字完全沒有在立法院的審查報告裡出現，而是靠行政院自己在一整本號稱審查報告的草稿中算出來的。

「至於為什麼要花1個月？」林俊憲也PO出圖片指出，立法院送出的正式預算審查報告，「掃描文檔不清、編碼意義不明、大量手寫難以辨認的字跡、到處劃線刪除修改」，讓他直言，「這竟是正式的法律文件」。

林俊憲表示，「花1個月整理500頁這種東西、再計算，然後再寫出解凍報告，有很久嗎？」他也直言「我就等著看，史無前例的1584件解凍案、史無前例的超高解凍門檻，要怎麼在這會期排審解凍完畢？」

林俊憲也諷刺，「不要以為你們做完蠢事，過一段時間又做出更多蠢事，大家的記憶就會被蓋過去，至少我一定會不斷幫大家回憶」，並強調「當初為什麼要罷免這群人？千萬不要忘記」。

林俊憲昨PO圖質疑，總凍結案數及預算總額並未在立院審查報告出現，且號稱審查報告的草稿有「大量手寫難以辨認的字跡、到處劃線刪除修改」，行政院花了1個月整理500頁這種東西才寫出解凍報告。（圖擷自臉書）

林俊憲昨PO圖質疑，總凍結案數及預算總額並未在立院審查報告出現，且號稱審查報告的草稿有「大量手寫難以辨認的字跡、到處劃線刪除修改」，行政院花了1個月整理500頁這種東西才寫出解凍報告。（圖擷自臉書）

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