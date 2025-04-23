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    台積電年報揭美國設廠虧錢、在中國賺大錢 謝金河揭認知作戰真相！

    台積電近日公布股東會年報，內容提及旗下海外布局去年損益狀況。（資料照）

    台積電近日公布股東會年報，內容提及旗下海外布局去年損益狀況。（資料照）

    2025/04/23 00:40

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易關稅戰急遽升溫之際，近日國內有部分媒體報導指台積電美國廠去年虧了近143億（新台幣），反觀中國南京廠大賺近260億。對此，財信傳媒董事長謝金河直言，同樣的數字，要看站在什麼角度來解讀，某些媒體刻意以赴美設廠虧錢、在中國可以賺大錢這樣的暗示去下標，其實這就是認知作戰的一部分！

    謝金河22日深夜在臉書發文，「這兩天媒體上出現顯著的字眼，上面寫著『台積電美國廠去年虧損143億元，南京廠大賺260億元！』這是台積電寄交給股東的年報上公開揭露的數字，但不同立場的媒體就挑出『有用的數字』，拿亞利桑那廠和南京廠來對比，形成的美國廠大賠，中國南京廠大賺的景象。」

    「很多不同立場的人好像撿到槍，紛紛大作文章，用意在說到美國設廠是慘賠的，在中國設廠是大賺錢，有人甚至極端嘲諷，這就是數字的妙用！同樣的數字，看你站在什麼位置來解讀。」

    謝金河直言：「在台積電公布的年報上，美國亞利桑那廠虧損142.98億元，日本熊本虧損42.75億，歐洲德國德勒斯登虧損5.568億元，這些海外據點都在設廠狀態，單是折舊，賠錢是必然，這與經營無關。而南京廠在2015年開始，2018年量產，2021年擴廠，這已經是正常營運的公司，拿美國亞利桑納廠來跟南京廠對比，兩者基礎不同。」

    「但是，這是媒體故意的行為，而且在標題上先作引導，目的是要告訴大家：台積電在美國賠大錢，在中國賺大錢！其實這也是認知作戰的一部分。在經濟領域都會有這種認知作戰，在政治上就更不用說了。不過，大家蓄意凸顯美國廠虧損，也許可以讓川普瞭解，台積電賺了很多美國人的錢！從台積電年報來看，川普的認知可能是錯的！」

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