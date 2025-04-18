台圖助攻罷藍委二階連署 嘉義市中正路4/18、19設快閃站

嘉義市公民團體在中正路設連署快閃站，助攻罷免泛藍立委二階連署。（記者王善嬿攝）

2025/04/18 19:01

〔記者王善嬿／嘉義報導〕罷免泛藍立委第二階段連署最早5月初截止收件，嘉義市公民團體「台灣圖書室文化協會」響應，協助各罷免團體衝刺連署，4月18、19日在台圖第一代店址（中正路341號）舉辦連署快閃，讓遊客「來嘉簽起來」，響應連署更方便。

嘉義市非國民黨立委選區，響應罷免泛藍立委團體，除了上班族「青鳥展翅」設立「2025全國大罷免嘉義不缺席」臉書粉專，串連友善店家、民進黨籍民代設置連署站，「翻轉嘉義工作隊」、「台灣圖書室文化協會」接力在嘉義縣、市設連署快閃站，為二階連署進度衝刺。

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台圖文化協會理事長陳俊元說，上週末設快閃連署站，因靠近文化路商圈，不少遊客、在嘉義工作的外縣市民眾參與罷免連署，共收到116件連署書；為延續民眾連署熱情，今下午4點至晚上9點，明天中午12點至晚上9點，加場快閃連署，不過因快閃站店面20日將施工整修，會另覓適合地點，在週末假日設固定連署站。

連署站志工「小鴨」說，清明節連續假期至上週發現，雲林、台中鄉親因距離較近，簽署罷免雲林、台中泛藍立委的連署書比例最高，還收到5份花蓮鄉親罷免連署書，此次連署書將送立委沈伯洋團隊轉交各罷免團體。

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