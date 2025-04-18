全國總工會表揚99名模範勞工 藍白出席拒談幽靈連署

立法院副院長江啟臣（左）表揚中華民國全國總工會模範勞工。（記者黃旭磊攝）

2025/04/18 14:08

〔記者黃旭磊／台中報導〕中華民國全國總工會在潮港城表揚99名全國模範勞工，立法院副院長江啟臣、台中市副市長鄭照新及台灣民眾黨秘書長周榆修出席頒獎，未見綠營獲邀出席，中華民國全國總工會理事長溫國銘感謝美中貿易戰火持續，台灣勞工依然堅守崗位，而江啟臣及鄭照新拒絕評論罷綠團體涉幽靈連署案。

中華民國全國總工會上午在台中南屯舉辦「114年全國模範勞工表揚活動」，江啟臣、鄭照新獲邀出席頒獎，本報記者詢問是否評論國民黨主席朱立倫動員到北檢外聲援罷免案「死亡連署」，鄭照新稱市政行程不評論政治，而江啟臣以行程匆忙拒絕說明，兩人上台頒獎給模範勞工後離去。

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江啟臣以「護國山群」形容勞工重要地位，江啟臣說，台灣持續走在經濟發展前沿，靠的正是千千萬萬基層勞工努力與奉獻，為了應對關稅衝擊，4月底將率隊赴美爭取對台有利協議，並持續透過國會外交及多方管道，將台灣產業界的心聲傳達給美方，力求守護全民利益。

溫國銘指出，台灣為「國際工會聯合會」（ITUC）創始會員國，去年有進到ITUC國際工會聯合會世界大會發言，將持續邀請國際組織來台開年會，而全球經濟動盪不安，尤其美中貿易戰火持續延燒，台灣勞工依然堅守崗位、盡職盡責，展現高度專業與敬業精神，勞工夥伴默默付出，支撐起國家社會穩定與前進。

中華民國全國總工會在潮港城表揚99名全國模範勞工，台中市副市長鄭照新（左）及台灣民眾黨秘書長周榆修出席頒獎。（記者黃旭磊攝）

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