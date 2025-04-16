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    批國民黨法盲瞎挺犯罪 黃帝穎：挺納粹青年軍世界丟臉

    罷免李坤城的領銜人宋建樑穿黑衣、左手臂佩戴象徵納粹的「卐」字臂章，右手還行納粹軍禮，此舉引起網路熱議。（資料照）

    罷免李坤城的領銜人宋建樑穿黑衣、左手臂佩戴象徵納粹的「卐」字臂章，右手還行納粹軍禮，此舉引起網路熱議。（資料照）

    2025/04/16 10:36

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕檢調昨日（15日）針對罷免新北市綠委的民間團體進行搜索約談，相關人等陸續移送複訊，而罷免李坤城的領銜人宋建樑赴地檢署時卻身穿黑衣、左手臂佩戴象徵納粹的「卐」字臂章，右手還行納粹軍禮，此舉引起網路熱議。律師黃帝穎今（16日）在臉書發文表示，「國民黨法盲瞎挺犯罪，社會唾棄；國民黨挺納粹青年軍，世界丟臉」。

    黃帝穎指出，國民黨青年軍昨穿著納粹服飾在新北地檢署複訊，國民黨立委洪孟楷、葉元之、林德福、羅明才、廖先翔到場聲援，丟臉丟到國際，傷害歐美對台信任，更凸顯罷免的必要性。而國民黨青年軍的納粹表現，在德國等歐洲國家是法定的犯罪，國民黨法盲瞎挺「納粹青年軍」，傷害歐美對台信任，丟臉丟到國際。

    針對國民黨對於死人連署的相關回應，黃帝穎指出，死人連署在法律上就是偽造文書的鐵證，國民黨板橋黨部主任等6人聲押禁見，國民黨青年軍在新北及台北的罷免案死人連署都達百人，一罪一罰，刑法最重30年徒刑。

    黃帝穎表示，同樣是檢方偵辦，上週北檢聲押綠營幕僚國安法案，國民黨就依據北檢偵查罵綠無恥，但死人連署是明確偽造文書罪，檢方依法偵辦，國民黨竟動員立委到北檢及新北地檢罵司法迫害，短短不到1週，國民黨就顯現「法盲雙標」。

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