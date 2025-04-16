美國、日本對台灣1舉動 矢板明夫：台海軍事平衡重大變化

國軍日前舉行漢光41號電腦兵推，據傳美方派遣陸軍退役四星上將羅伯特．艾布蘭（見圖）擔任參謀總長梅家樹的「顧問」。（歐新社）

2025/04/16 08:30

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國軍日前舉行為期14天13夜的漢光41號「電腦輔助指揮所演習」（電腦兵推），外傳美國派遣前駐韓聯軍司令陸軍退役四星上將羅伯特．艾布蘭（Robert B.Abrams），擔任參謀總長梅家樹上將的「顧問」，對此資深媒體人矢板明夫發文直言，圍繞台灣海峽的軍事平衡，已經發生了一個重大的變化，並指「美軍和日軍在防衛台灣一事上，和台灣方面展開了全面合作，在行政和軍事方面，都開始向台灣提供意見」。

矢板明夫在臉書發文指出，他在結束前往日本5天4夜的行程後，順利返回台灣，並在看到一則新聞時吃了一驚。他表示該消息為，在「漢光41號」軍演進行中，前美軍駐韓四星上將羅伯特·艾布蘭首度以「顧問」身分，編列入台軍演習架構，成為參謀總長梅家樹的顧問。

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矢板明夫表示，如果把這條新聞和幾個星期前日本的前統合幕僚長（參謀總長）岩崎茂，接受卓榮泰院長的邀請，出任行政院顧問的新聞聯繫在一起來看，就可以看出圍繞台灣海峽的軍事平衡，已經發生了一個重大的變化。矢板明夫指出，美軍和日軍在防衛台灣一事上，和台灣方面展開了全面合作，在行政和軍事方面，都開始向台灣提供意見。

矢板明夫認為，表面上看，日美這兩位上將是以私人身分協助台灣的。但這種可能影響本國外交關係的人事任命，一定是經過當事國首腦同意的。而且在防衛問題上，日本的角色主要是配合美國。所以，我們從中可以推測出，這就是美國川普總統的意圖。簡單地說，就是「日美和台灣聯手，保衛台海和平」。

矢板明夫指出，最近幾個星期看到台灣媒體有很多對美國總統川普批評的聲音，主要是認為川普在關稅問題上，好像對台灣並不是很友善。不過他認為在經濟問題上爭取台灣的最大利益，是無可厚非的，但是硬要把經濟問題和安全問題扯到一起，說什麼「川普棄台」、「美軍不會來」等，帶風向讓民眾懷疑美國，這些言論就可能是別有用心了。

矢板明夫強調，日本和美國是軍事上、外交上長年的盟友。但雙方在經濟上也一直有各種各樣的摩擦和對立。在紡織品、半導體、汽車等眾多問題上，都曾經有過非常激烈的貿易談判。他為此也在文末直言「現在中國正在利用各種手段企圖分化台美關係。這一點大家一定要看清楚」。

今年度「漢光41號演習」自本月5日開始為期14天13夜的「電腦輔助指揮所演習」（電腦兵推）。（圖：取自國防部發言人臉書）

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