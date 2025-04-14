「決戰時刻到了！」 新北3藍委罷免連署將跨越門檻 雙和進度達7成

第二階段罷免藍委最新進度。（記者董冠怡製表）

2025/04/14 23:59

〔記者董冠怡／新北報導〕全國大罷免跨越第2階段連署門檻的國民黨立委，已有台北市羅智強、李彥秀、王鴻薇、桃園市牛煦庭等人，新北市葉元之、洪孟楷、廖先翔累計收件份數，距離法定最低門檻皆已完成進度9成，持續衝刺力拚衝破各自設定的目標門檻，其中，罷免葉元之的公民團體「板橋大刪元」預告15日將公布最新連署進度。此外，雙和罷團深夜也宣布進度約達7成，即起進入甲級動員，「決戰時刻到了！」

「板橋大刪元」從3月8日啟動連署至今，已過38天，除了10餘處固定連署站點、議員服務處，持續新增快閃站點，不定期於週六、週日在市場、公園舉辦「公民肥皂箱」名人助講活動，讓民眾了解罷免原因、呼朋引伴參與連署，也提供「小蜜蜂」匿名預約專線，接下來還有胖卡巡迴宣傳、快閃公車站。

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發言人莫莉表示，胖卡廣告首週為4月14日至17日，4月14日從雙北大罷共享辦公室出發，往溪至金門街、篤行路、樹林車站；15日從光復橋出發，往府中、浮洲、亞東醫院站；16日從埔墘出發，途經海山國小、板橋大遠百、第一運動場、板新路；17日從浮洲出發，行駛府中、板橋站前、永豐街。目前暫訂連署至4月30日，但仍會持續收件，預備補件可能。

罷免廖先翔的「齊心斷翔」今天說，統計截至昨天，二階連署已收2萬5520份，距離安全門檻3萬5000份，仍差9480份，逼近關鍵線中，續朝更高的目標門檻4萬5000份邁進，進而提高三階投票過關的機會，本週平日有在汐止、汐科及五堵火車站設置連署站，週抹則擴大至萬里、瑞芳、金山、貢寮、雙溪等地，同步與議員、友善店家合作。

雙和團隊今晚11時許公布連署數據，從3月15日開跑至13日，張智倫案收到2萬份、林德福收到1萬7000份，各站約7成左右，共計3萬7000名雙和人挺身而出，用雙腳、雙手寫下覺醒行動，並宣布即日起到四月底，「全面升級為甲級動員！」呼籲鄉親響應，讓志工燃燒的肝可以早點休息，立委林楚茵等人週三下午5點起，將於永和國父紀念館國光路側人行道，舉辦公民肥皂箱宣講。

另外，罷免綠委的部分，蘇巧慧、吳琪銘案二階連署4月10日開跑，「新北大掃除」說，現正電話聯繫一階填寫意向書的民眾，並向多個泛藍或草群發送一千份連署書，尚待回收後才能確認累計收件份數，規劃每2週在LINE社群及臉書粉專公布。目前除了藍營議員服務處開放連署，近期晚間也會在樹林防災公園、土城看守所對面設點，或於白天快閃鄰近三峽公有市場、老街等地，另有小蜜蜂預約收件。

罷免葉元之團隊快閃公車站期程表。（罷團提供）

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