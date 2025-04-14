共諜案頻傳 霍守業上將勉退伍軍人「知廉恥、重氣節」

國防安全研究院董事長、霍守業一級上將近日著軍裝錄製莒光園地。（翻攝YT頻道「軍聞社」）

2025/04/14 22:25

〔記者吳哲宇／台北報導〕中共謀台灣已久，原共諜多爆發於國軍內，現也延燒至立法院、總統府。針對近期共諜頻發，國防安全研究院董事長、霍守業一級上將近日身著軍裝錄製莒光園地，呼籲現退役官兵，中共謀我日亟，切勿貪小失大，為虎作倀，陷國家於危難，父母、家人、鄉里於不義，成了一個不忠不孝的罪人，一輩子再也抬不起頭來。

首先霍守業上將以老戰友身分向現退役軍人溫情喊話，以空軍沈崇誨烈士事蹟為例，指出其在奉令轟炸日艦的時候發現座機故障，在無可挽回的情況下，不願跳傘被俘，這種名義一死不苟幸生的精神，乃是軍人氣節的最高表現。

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「知廉恥、辨生死、負責任、重氣節」

霍守業說，知廉恥、辨生死、負責任、重氣節是軍人魂，也向來是國軍一貫的信仰，不論在任何時空環境都不會改變；今年適逢抗戰勝利80周年，古人說為人以忠孝為本，忠者，天下至德、莫大於忠；孝者，孝順父母、菽水承歡，也就是忠於國家、孝順父母是做人最根本的德性。身為一個國民應該如此，更何況是我們軍人。

霍守業感嘆，雖然說忠孝往往不能兩全，那麼也要移孝作忠，就是所謂的大孝是忠，大家耳熟能詳的精忠岳飛就是典範，更難能可貴的是岳飛的母親、岳母為了要堅定岳飛移孝作忠的意志，還在他背上刺上了精忠報國4個字以為激勵，時時謹記不可或忘。

霍守業表示，國軍是國家安全的第一道防線，國家在風雨飄搖之際，我們國軍官兵總是挺身而出，抵禦外侮，櫛風沐雨、犧牲奉獻，使國祚的以延續，黎庶已得以安康。如今中華民國在台灣能夠創造舉世聞名的經濟政治奇蹟，國軍官兵有著不可磨滅的貢獻。

霍守業強調，賴總統在就任之初就提出永遠堅持自由民主的憲政體制，國軍除了捍衛國家和人民的生命財產安全之外，更重要的是，要確保國人在民主憲政的體制下，享有和平、自由民主、人道關懷，以及永續發展的普世價值，這是國軍官兵責無旁貸的職責。但台灣的民主成就對於極權專制的中共政權而言，如芒刺在背，深怕大陸人民要求中共民主化，危及它的政權，頻頻在國際上矮化打壓我國，並持續對台文攻武赫，迫使我們屈從，國人自然無法接受中共的專制體制。中共在惱羞之餘，不斷以機艦擾台，企圖威嚇國人，製造台海緊張的局勢，窮兵黷武的本質昭然若揭，早已令國人以及國際社會所厭惡。

莫成「不忠不孝的罪人」

霍守業指出，近年來少數國軍官兵受到社會不良風氣的影響，經不起物慾誘惑，品德操守敗壞。另外，中共為了要滲透台灣內部與軍隊，設局利用金錢美色等方式，拉攏現役以及退役的人員為其情蒐，找出不法人員在意志不堅、缺乏愛國意識的狀況下，鋌而走險做出背叛國家的事，也往往因之身陷囹圄而後悔莫及。

對此霍守業也呼籲現退役官兵，中共謀我日亟，切勿貪小失大，為虎作倀，陷國家於危難，父母、家人、鄉里於不義，成了一個不忠不孝的罪人，一輩子再也抬不起頭來。他並提醒各位官兵同仁，莫忘國家、責任、榮譽的軍人三大基本信念，國軍的使命，自來就是要效忠國家，愛護人民恪盡職責，確保國家安全，為達此一使命，我們要堅守犧牲、團結、負責的黃埔精神，隨時準備為中華民國生存發展，台澎金馬百姓的安全福祉，自由民主的普世價值得以永續而戰，共同攜手全力以赴勇往直前，即使犧牲生命也在所不惜，這就是我們的責任，也是跟隨我們一生的榮譽，就算有一天退伍了，也不可或忘。

最後，霍守業以從軍60多年的老兵，期許各位後期之秀，就軍人而言，穿上軍服就已經立定了志向，掛上階級人生目標就已經達成了，踏上軍旅的軌道，我們只要做好眼前的事，兢兢業業戮力以赴守法重紀，就必然能夠開創璀璨榮耀的軍旅生涯。

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