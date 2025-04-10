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    稱川普是可敬貿易對手！謝國樑：赴美談判朝野要先有共識

    國民黨主席朱立倫（右三）主持縣市長聯合對策會議，會後與各個縣市首長握手致意。（記者陳志曲攝）

    國民黨主席朱立倫（右三）主持縣市長聯合對策會議，會後與各個縣市首長握手致意。（記者陳志曲攝）

    2025/04/10 21:57

    〔記者林哲遠／台北報導〕因應對等關稅，國民黨今晚召集召開「縣市長聯合對策會議」。基隆市長謝國樑會後發表談話時建議，美國總統川普是位可敬的貿易對手，談判上朝野一定要有共識，若行政院跟美方談判後，回到國內與朝野無法達成共識，恐讓談判付之一炬。

    國民黨主席朱立倫今晚召集15個國民黨、無黨籍縣市政府首長、副首長召開「縣市長聯合對策會議」。

    台北市長蔣萬安指出，美國總統川普今晨突然宣布對多國暫緩加徵關稅90天，大家看似鬆了一口氣，但絕對不能鬆懈，要利用這90天的窗口加緊整備，積極協助受創傷企業、可能受影響勞工及弱勢家庭。他今與眾多縣市長參加行政院會時，將產業界的心聲反映給政院。

    蔣強調，今晚國民黨共識是，對於美國高關稅之下，受創的產業、勞工的紓困經費一定要提高到2000億，呼籲中央、銀行不該在此刻抽銀根，扶助都必須即時到位。

    新北市長侯友宜表示，今天身為台灣的一分子，面對這場經濟最嚴峻的衝擊，大家要共同面對、團結在一起，今天國民黨提出其版本，就是希望能照顧受到衝擊的產業，以來未來會受到影響的農漁牧產業；台中市長盧秀燕則說，她今天在台中議會備詢，但仍在晚上趕上來，因為台灣是大家的台灣，當國家發生重大危機，一定要立刻集思廣益，救國家、救產業，照顧人民、化解危機。

    桃園市長張善政認為，台灣每一縣市的產業特性都不一樣，因此端出來的方案都要涵蓋每個產業的特性，昨天北北基桃、今天下午桃竹竹苗分別都開過一次會，相關對策都涵蓋各地區產業特性，將來若能落實執行，對各縣市都有幫助。

    基隆市長謝國樑提到，他還是想強調一下朝野的和諧，看得出來川普是位可敬的貿易對手，在談判上朝野一定要有共識，才能跟對手談判。若執政黨行政院跟美方談判後，回到國內與朝野無法達成共識，恐讓談判付之一炬，呼籲朝野、行政立法不分黨派一定要團結，先形成國家的共識，再來好好跟美方談判，度過困難。

    新竹縣長楊文科補充，朱立倫講的非常清楚，台灣現在面對挑戰非常嚴峻，政府要全方面考量包含關稅、軍備國防預算、匯率、美債等問題，不能緊單從關稅角度切入，希望政府整體考量，以蒼生為念；彰化縣長王惠美呼籲，政府儘速建立平台讓民眾知道關稅談判進度，讓民眾安心；這過程中行政院、立法院應該建立協會，針對貿易談判、預算增加等事務做一個平台，讓國難問題得到解決。

    基隆市長謝國樑出席國民黨縣市長聯合對策會議。（記者陳志曲攝）

    基隆市長謝國樑出席國民黨縣市長聯合對策會議。（記者陳志曲攝）

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