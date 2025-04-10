民進黨新北黨部爆共諜 陳偉杰諷：主委蘇巧慧最該簽「我不是共諜」

陳偉杰批評，民進黨最愛攻擊在野黨主張和對岸和平交流，自己卻淪為共諜溫床，這種「作賊喊捉賊」的行徑，不僅暴露其虛偽，更顯現其卑劣的政治操弄。 （市議員陳偉杰提供）

2025/04/10 14:01

〔記者陳奕劭／新北報導〕民進黨新北市黨部黨員邱世元與黃取榮疑涉共諜案，遭到黨部除名。對此，新北市國民黨籍議員陳偉杰、蔡淑君、江怡臻批評，此事不僅暴露民進黨執政下的國安漏洞，更凸顯其內部管理的混亂。陳偉杰諷刺，民進黨黨工充斥共諜，原來最應該要簽「我不是共諜」具結聲明者，正是新北市黨部主委蘇巧慧。

陳偉杰表示，民進黨充斥共諜，賴清德竟以研擬救助「經濟困難黨工」回應，將「貪財賣國」偽裝成「生計所困」，根本邏輯混亂；民進黨最愛攻擊在野黨主張和對岸和平交流，自己卻淪為共諜溫床，這種「作賊喊捉賊」的行徑，不僅暴露其虛偽，更顯現其卑劣的政治操弄。

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蔡淑君指出，前立法院長游錫堃辦公室助理盛礎纓、總統府總統辦公室諮議吳尚雨涉共諜案已讓社會大眾震驚，現在又傳出國安會秘書長吳釗燮一名何姓助理也是共諜，可見執政黨標榜「抗中保台」淪為空話，地方黨部已成敵方滲透的前哨站。她指出，與其要求在台定居、奉公守法的大陸配偶與二代繳交證明已喪失大陸戶籍的文件，不如全黨先簽「我不是共諜」具結聲明，才更能讓人民安心。

江怡臻批，「國民安全不容妥協」，民進黨這些共諜身處要職，卻背叛國家、換取私利，蘇巧慧口口聲聲捍衛國安，卻連自家後院都守不住，如何讓人民相信其治理能力？她們不禁要問，還有多少潛伏的共諜未被揭露？民進黨高層是否知情卻刻意隱瞞？賴清德與蘇巧慧應下令全面清查黨內，向國人交代真相並道歉，民進黨若再不正視問題，只會讓黨內成為情報提款機。

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