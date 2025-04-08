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    羅智強自拍「柯建銘搶C位」 范雲提1件事酸：還有臉罵別人

    國民黨立委羅智強。（擷取自羅智強臉書）

    國民黨立委羅智強。（擷取自羅智強臉書）

    2025/04/08 18:31

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民進黨今（8日）因「反廢死」、「反戒嚴」公投，違反了議事程序，持續杯葛立法院議程，使朝野立委再度爆發爭執，國民黨則製作了「柯建銘搶C位」看板，藍委羅智強也立刻與手板合照。對此，綠委范雲批評，羅智強先前發文談論川普關稅時，「想搶聲量C位，結果變成小丑。」

    范雲於社群媒體Threads上表示，『羅智強有臉罵別人「搶C位」？』范雲提到，今早羅智強在議場跟國民黨製作的手板開心自拍，並攻擊柯總召「搶C位」，「在現場的我覺得這畫面也太好笑了吧？」

    范雲解釋，先前川普的關稅風暴衝擊全球，「羅智強不就是第一個衝出來想搶聲量C位，結果變成小丑！」，甚至事後被網友罵了，羅智強還刪除貼文。

    原來，羅智強日前在川普公開「對等關稅」政策時，發文調侃總統賴清德可以「對關稅提覆議」、「對關稅聲請釋憲」及「罷免川普」，貼文發布以後，羅智強馬上招致網友撻伐，並刪掉了該則內容。

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    羅智強在關稅公布時，出面發文戲謔賴清德。（擷取自范雲Threads）

    羅智強在關稅公布時，出面發文戲謔賴清德。（擷取自范雲Threads）

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