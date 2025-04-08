川普可能拋棄台灣？專家：不脫戰略模糊 台灣應該放心

中國本月1日對台灣發動模擬封鎖與實彈演習，川普政府再次重申對台承諾。圖為中國航空母艦「山東號」。（美聯社檔案照）

2025/04/08 06:03

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國和烏克蘭關係近期出現裂痕，加上華府與北大西洋公約組織（NATO）盟邦關係重整，以及美國總統川普希望與俄羅斯和中國改善關係，讓美國盟友和夥伴開始質疑，是否能夠完全相信美方的安全承諾。但美國智庫「蘭德公司」（Rand Corporation）高級國防分析師葛羅斯曼（Derek J. Grossman）指出，台灣應該冷靜下來，因為自川普政府上台以來，對台灣的言行其實與過去歷任美國政府一致，對台態度普遍友好。

葛羅斯曼在「日經亞洲」（Nikkei Asia）撰文指出，儘管台北可能感受到美國將放棄台灣的威脅升高，但就目前針對台灣的事實而言，這種直觀判斷尚無明確依據。例如，儘管川普在總統選戰期間曾批評台灣，但他也暗示，他反對中國入侵台灣。

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去年10月，川普在談到中國國家主席習近平時表示：「如果你進攻台灣，很抱歉，我會對你加徵150％到200％的關稅。」選後的12月初，川普在受訪時被問到若中國攻台是否會出兵協防，他回答：「我希望他們不要這麼做。」

葛羅斯曼認為，川普前述談話稱不上是對防衛台灣的明確承諾，尤其對照前總統拜登曾4度公開表明將會防衛台灣的立場。但川普的態度並未脫離「戰略模糊」政策。事實上，在前述12月的訪談中，在被問到是否會防衛台灣時，川普說：「我從來不會明說」。

川普政府高層也表示將繼續支持台灣。例如，當被問到美國是否維持台海現狀政策時，國務卿魯比歐（Marco Rubio）表示：「這就是美國的政策，這仍然是美國的政策…這是川普總統的政策，今後也會是如此」。

上月，7大工業國集團（G7）外交部長會議中，美方同意刪除過去為安撫北京所採用的「一個中國」措辭。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在訪問夏威夷並前往關島、菲律賓與日本途中也表示，面對中國近期在台灣周邊舉行軍事演習，「我們堅定維持嚇阻」。

更重要的是，美國也展現實際行動支持台灣。例如，美國軍艦上月通過台灣海峽，強化對中國的嚇阻。川普政府也試圖加速對台軍售，打破過去幾年由於行政程序導致的交付停滯。儘管美國大幅削減對全球援助，台灣卻獲得特例，允許向台北提供8.7億美元援助款項。此外，美國國務院也悄悄更新美台關係現況，刪除長期存在的「我們不支持台灣獨立」等語句，引發北京強烈不滿。

從更廣泛的層面來看，川普政府也致力於與台灣周邊盟邦維持緊密關係。今年2月，日本首相石破茂訪問白宮；菲律賓總統小馬可仕預計未來數月也將訪美，以鞏固雙邊關係。美國防長赫格塞斯上月底訪問日菲兩國，重申美方將履行安全承諾。國務卿魯比歐與國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）也與這些盟邦領袖會晤表達支持，因為若美中兩國因台灣爆發衝突，這些國家將首當其衝。

本月1日，當中國對台軍事威脅升級、實施模擬封鎖與實彈演習時，川普政府再次重申對台承諾。國務院表示：「面對中國的恐嚇手段與破壞穩定的行為，美國對我們盟邦與夥伴的承諾依然堅定，包括台灣」。

葛羅斯曼認為，這是好的開始，但美國的實際行動無疑才是關鍵，且須保持一致。川普對台灣加徵32％的關稅傳遞錯誤訊息，更應該做的是持續推動軍售與安全合作，以消除台北的疑慮，即使目前這種疑慮並不完全合理。

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