北市議會將開議 蔣市府8年級生首長面對備詢這麼說

北市府青年局長周羿希。（北市府提供）

2025/04/06 23:59

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市議會4月9日將開議，台北市長蔣萬安小內閣3月份迎來大風吹，當中許多八年級年輕世代出任首長，包含29歲李政軒出任市府發言人、33歲余祥從媒體業轉戰觀光傳播局長、33歲周羿希從客家事務委員會主委轉任青年局長。面對新會期將上質詢台備詢，年輕首長們展現自信，表示會盡力熟悉份內業務，以平常心面對。

李政軒表示，知道自己的年齡與歷練會成為質疑點，現在市府的發言團隊都很年輕，感謝市府給予年輕世代信任，他會全力以赴，並且期勉年輕的團隊可以以創新思維為市政溝通帶來更多活力與執行力，讓民眾看見台北的新世代與新關懷。

請繼續往下閱讀...

罷免越燒越烈，市府許多回應也常被批評太過政治化而非針對市政回應；對此李政軒說，自己從擔任副發言人到升任發言人，一路以來就是秉持面對問題、解決問題、就事論事的精神全力以赴。

余祥表示，3月份上任以來就不斷聽各科室業務報告，讓自己儘可能短時間內熟悉業務狀況，面對初次上台備詢就是以平常心面對，並努力回答議員的提問。

面對被質疑不具觀光相關背景，余祥表示，觀傳局業務有觀光以及城市行銷兩大主軸，後者可以依她在媒體從業的經驗，發揮對議題的敏銳度；觀光方面則會持續努力向專家、產業界來請益，議員過往對觀傳局有的相關指教也會納入參考，希望能儘快上手。

周羿希說，先前在客委會就有上台備詢經驗，轉任青年局服務對象大不同，但本質還是要努力看資料、開會，熟悉相關業務，也多虧有前一個單位的經驗，會比較好上手。

她坦言，青年局面對的關注會相較之前更多，議員本於職責監督，她也會盡力把該做的努力做到一百分；她也說，青年局上路至今許多業務已經慢慢上了軌道，先前被詬病有疊床架屋部分也不斷滾動調整，與各局處合作也已有一定默契，相信能夠打破質疑。

北市府發言人李政軒。（北市府提供）

北市府觀傳局長余祥。（北市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法