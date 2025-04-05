高市議員林智鴻返台東祭祖兼促罷免 在台東車站助講

台東剉賓行動今天持續在台東車站辦罷免立委黃建賓的二階連署。（記者黃明堂翻攝）

2025/04/05 15:15

〔記者黃明堂／台東報導〕罷免台東立委黃建賓的挫賓行動罷免團隊今天續在台東火車站進行連署，高雄市議員林智鴻也利用返鄉掃墓的時間前往車站助講。他是台東子弟，帶著爸爸與妻子為挫賓團隊打氣，並向返鄉及準備回去工作的搭車民眾進行宣講。

林智鴻表示，台東是空防第一線，飛官用生命守護台灣，而藍白立委在立院以多數來癱瘓國家，國防預算遭到刪除84億、凍結近900億，其中凍結的部分包括潛艦國造海鯤號計畫、嘉義無人機園區計畫等重點國防項目，刪除了國軍旅外交流訓練費、營區一般設備維護保養費及油料水電費均遭刪除，內政部也被刪除約30億、凍結89.2億，衝擊租金補貼、打擊詐騙、轉型正義等多面向補助，皆與民眾生活息息相關。

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林智鴻更表示，國民黨立院總召傅崐萁每每在開議前訪中、赴港，是去聽訓還是稟報嗎？而台東立委黃建賓一樣也是前往中國，表面賣水果附和92共識，結果當了統戰樣板，水果到底賣出去了多少？黃建賓刪除了預算轉頭卻又說要幫忙加薪，無知到令人尷尬，呼籲台東民眾要努力讓國家走正確的道路，讓中華民國的憲法還可以使用，藍白正在配合中共讓中華民國消失，讓憲法無法使用，罷免是大家的公民權，鼓勵大家參與罷免，讓台灣走回正確道路，趁著返鄉祭祖，一起參與護台連署。

林智鴻說，他是台東糖廠後代子孫，18歲自台東高中畢業後赴高雄中山大學求學，自此落腳高雄，2018年當選高雄市議員至今，對於家鄉事務然多有關心。

團隊成員表示，4月6日上午9點半至下午6點，車站連署會持續進行，晚上則移轉至四維路夜市，歡迎全台民眾前往填寫二階罷免連署。

高雄市議員林智鴻今天在台東車站宣講，呼籲連署罷免立委黃建賓。（記者黃明堂翻攝）

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