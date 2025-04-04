中二選區「媽祖是大家的媽祖」宣講 民眾怒喊罷免顏寬恒

民眾怒喊「媽祖是大家的媽祖」。（記者黃旭磊攝）

2025/04/04 17:25

〔記者黃旭磊／台中報導〕大甲媽遶境進香今晚起駕，中二「解顏行動」等多個罷免團體，下午兩點在遶境途徑、沙鹿鹿寮成衣商圈，舉辦「反共護台灣、媽祖是大家的媽祖」宣講，民進黨選區7名議員全數站台宣講，而曾遭罷免的前立委陳柏惟也站台，徒步遶境民眾經過高喊「3Q哥加油」，陳柏惟拜託「有空簽一下連署喔」，眾人高喊「大甲媽祖不是顏家的，罷免顏寬恒。」

宣講會下午兩點開講，罷團統計超過300名民眾到場，變裝皇后女神下午茶、球評許維智、饒舌歌手閩南狼、「顏寬恒表弟」林宣宏及台中市議員林德宇、曾威、張家銨、張芬郁、李天生、楊典忠及王立任依序開講，眾人高喊「罷免救台灣、大罷免大成功」。

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陳柏惟身為當地第一個被罷免立委，他帶著7名競選團隊成員上台，怒喊「顏寬恆輸不起」，這是做人問題，顏是地方仕紳，不是專業立委，曾在地方收耳語恐嚇，說「媽祖不會經過你家」，有點名就點他就好，看子彈有幾發，此時路過遶境民眾「3Q哥加油」，陳柏惟回稱拜託「有空簽一下連署喔」，主持人陳進良接著說「輸不起的顏寬恆，讓他再輸一次」。

中六選區罷團代表發言人eva「萱」、中五、中四、中三選區罷團代表登台，高喊台灣媽祖是大家的媽祖。

金馬獎影帝演員陳慕義、中華民國無任所大使劉柏君壓軸開講，劉柏君身為法師，在台上帶著民進黨議員灑淨，要為遶境及罷免活動祈福。

許維智說，中二區立委、副議長還有宮廟董事長都是顏家在做，罷免就是幫忙國民黨斬掉毒瘤，讓顏寬恆回去當阿公，好好去面對官司帶孫子，他並怒喊「大甲媽祖不是顏家的，是大家的」。

閩南狼接著表示，台中中二選區立委最該被罷免，連署人數卻最少，很多人不敢站出來，大家會怕，怕被查水表，詐領助理費的立委還躲在國會，中二人不要怕拉，不要被被查水表，勇敢站出來。

「解顏行動」發言人林宣宏說，中二選區目前連署份數接近1萬份，距離二階門檻30278份目標還有一點距離，距離保守份數4萬份也還有距離，自己不會放棄罷免顏寬恒，「大家不要驚嚇」，為了國家好一起出來罷免顏寬恒。

大甲媽將起駕，前立委陳柏惟（中）帶著競選團隊為「媽祖是大家的媽祖」活動宣講。（記者黃旭磊攝）

民進黨中二選區7名議員，全數為「反共護台灣、媽祖是大家的媽祖」站台宣講。（記者黃旭磊攝）

變裝皇后女神下午茶表演勁歌熱舞。（記者黃旭磊攝）

罷團統計超過3百名民眾力挺「媽祖是大家的媽祖」宣講。（記者黃旭磊攝）

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