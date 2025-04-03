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    卓榮泰喊「安心睡」卻被美課32％關稅 黃國昌：政府吹牛皮一夕自爆

    民眾黨團總召黃國昌。（資料照）

    民眾黨團總召黃國昌。（資料照）

    2025/04/03 16:28

    〔記者劉宛琳／台北報導〕美國總統川普宣布要對台課關稅32％，行政院提出三大不合理，要向美國嚴正交涉。民眾黨團總召黃國昌說，昨天民進黨中常會後聲稱「國安團隊、行政團隊已掌握最新情勢」、晚上行政院長卓榮泰「請國人安心入睡」，聲稱政府做好完全準備，結果，這個吹牛皮的謊言，一夕瞬間自爆。內鬥內行、無心治國的賴政府，令人痛心疾首。

    黃國昌說，今年年初，他再三苦口婆心地提醒賴清德總統，必須嚴肅準備因應川普新政對台灣的可能巨大衝擊。身為總統，應該以台灣為念、以蒼生為念，別再放任民進黨口中喊著團結社會，實際卻不斷在內鬥內耗、撕裂社會。

    黃國昌說，令人遺憾的是，這些由衷的建議，賴清德政府不僅視若無睹，更是變本加厲。

    黃國昌說，昨天，民進黨中常會後還聲稱「國安團隊、行政團隊已掌握最新情勢」、晚上行政院長卓榮泰「請國人安心入睡」，聲稱政府做好完全準備。結果，這個吹牛皮的謊言，一夕瞬間自爆。

    黃國昌說，在川普總統宣布對台灣課徵32％高關稅的瞬間，讓全體國人震驚的，不僅僅是台灣遭受的待遇，更是我們政府的散漫與無能。

    黃國昌說，剛剛行政院開完會後說「高度遺憾，後續將與美國嚴正交涉」，令人無語。事實上，真正感到高度遺憾的，是台灣人民。為何我們自家的政府慢了如此多拍？事前既沒有掌握正確資訊、也沒有進行有效溝通，當然更沒有必要準備、更遑論有什麼積極作為。

    黃國昌說，這一切在在顯示賴政府把所有的心力都放在國內進行政治鬥爭，根本無心國政，面對國際政經局勢也毫無因應能力，行政團隊的匆忙急促與雜亂無章，徹底暴露在國人眼前。

    黃國昌說，從卓榮泰下鄉喊大罷免、到柯建銘在國會搞大罷工，充分反映賴政府為了一黨一人之私，竟可以放著正事不幹，棄人民福祉於不顧。如此的執政團隊，令人痛心疾首。

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