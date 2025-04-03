龍應台稱若開戰多數台灣人選擇投降 馮睎乾揭「民調」毫無公信力

前文化部長龍應台近日投書外媒，稱台灣應該與中國「和解」，還指責民進黨讓兩岸關係惡化，還指稱多數台灣人希望妥協，不願對抗。（資料照）

2025/04/03 09:04

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前文化部長龍應台近日投書外媒，稱台灣應該與中國「和解」，還稱多數台灣人希望妥協，不願對抗。相關言論引發議論，香港作家馮睎乾對此發文揭露，龍應台引用的Dcard「民調」雖是真有其事，卻只是一群匿名網民的投票，不僅毫無公信力，該民調還被《大公評論》引用，他質疑龍應台是如何注意到這項資訊，並指「難道她的資訊來源正是中共喉舌？還是有人專門向她提供『合適』的材料？」

馮睎乾在臉書發文指出，龍應台至少達成了5個目標，包含「在台灣散播恐懼（「台灣的時間不多了」）」、「向國際社會傳達『一旦開戰，許多台灣人會選擇投降』的訊息」、「向海外宣揚，台灣人懷疑美國不可靠」、「透過這篇『出口轉內銷』的文章，在台灣內部進一步強化『美國不可靠』的觀點」、「捧馬英九、貶賴清德」。

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馮睎乾質疑，製造恐慌、宣揚投降主義和「疑美論」，都是中共對台認知戰的慣技。如今龍應台的文章面向國際，又多了一招「疑台論」，令美國人誤以為台灣社會普遍不信任美國。他也諷刺「龍應台這篇鴻文，應該不會令中共失望」

針對龍應台聲稱許多台灣人想投降，馮睎乾也指出，龍應台的原話聲稱，「三月初，一個受台灣大學生歡迎的網上平台進行了一項非正式民調，詢問受訪者鑑於烏克蘭最近的事態發展，一旦中國發動攻擊，是否仍願意抵抗，抑或寧願投降。大多數人選擇了投降。」

馮睎乾指出，這個「民調」從哪裏來呢？印象中，在龍應台發表這篇文章前，台灣主流媒體都沒有提過。而透過關鍵詞搜索3月的相關資訊，置頂的結果居然是中國軍事網紅節目和《大公報》旗下網媒的貼文。

馮睎乾說明，臉書專頁《大公評論》於3月7日發布一則貼文，題為「如果開戰，73%台灣大學生選擇投降」，僅有86個讚、16次分享，關注者不多。貼文內容指出：「台灣大學生社交網站Dcard上的這個投票共有一萬兩千人參與，73%的人選擇了投降。該網站需上傳學生證等證件實名上網，因此這個結果可信度相對來說挺高的。」貼文還附上Dcard的「民調」截圖，以證所言非虛。

馮睎乾直言，Dcard的「民調」雖是真有其事，但登上《紐約時報》的「民調」，原來只是一群匿名網民的投票，難怪正規媒體根本不屑報導。他也提到，日本《NHK》早去年10月就曾播出，關於中共認知戰的專題報導，點名台灣的Dcard，揭露大量認知戰操作者在該平台散播謠言。

馮睎乾砲轟，龍應台所引用的「民調」，不僅毫無公信力，甚至來自一個早已被中共滲透的平台——這是否就是她刻意隱去「民調」來源的原因？馮睎乾直言，這份「民調」本已疑點重重，現在又有《大公評論》跳出來宣傳護航，聲稱其「可信度相對來說挺高」，活脫脫一場「此地無銀三百兩」的戲碼。

馮睎乾也說，「我確實好奇——這份流傳不廣的『民調』，她究竟是怎麼發現的？難道她的資訊來源正是中共喉舌？還是有人專門向她提供『合適』的材料？」

馮睎乾質疑，龍應台依據一份可疑的「民調」借題發揮，先拋出一連串似是而非的見解，最後得出的結論是：台灣既不能完全信賴美國，也不該與中國對立，唯一出路就是跟中國尋求「和解」。但龍應台始終沒解釋，如何跟一個不斷高喊「必須統一，也必然統一」、隔三岔五就出動軍機恐嚇的野蠻政權「和解」。

馮睎乾表示，古希臘有個〈狼與羊〉的伊索寓言，「狼群派遣使者到羊群那裏，聲稱要立下誓約，確保有穩固的和平，條件是羊把看守牠們的狗交出來」。而在另一個版本中，「羊群真的把狗交出來了，結局自然是馬上被狼吃掉」。馮睎乾為此也在文末感嘆，香港人已體悟到「烏龜背蠍子過河」的教訓了，我希望台灣人可以記住這個「狼羊和談」的故事。

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