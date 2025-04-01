南非要求我遷館限期已屆 外交部：代表處仍正常營運

外交部亞西及非洲司副司長陳詠博今（1）日表示，我國位於南非首都普利托里亞的駐南非代表處，目前仍正常對外營運。（路透檔案照）

2025/04/01 12:46

〔記者黃靖媗／台北報導〕南非政府在去年10月要求我駐處遷館未果，今年1月下旬再度致函我駐南非代表處，要求於3月底前遷離首都普利托里亞。如今期限已到，外交部亞西及非洲司副司長陳詠博今（1）日表示，我國位於南非首都普利托里亞的駐南非代表處，目前仍正常對外營運。

陳詠博今日於外交部例行記者會表示，外交部目前仍持續就台灣與南非雙邊關係法律架構可能的修正方向，及雙方談判的時間、地點、人員組成與協議簽署方式等細節，與南非外交部進行討論。

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陳詠博強調，南非作為今年G20峰會主辦國，更應注重並嚴格遵守國際規範，南非近期違反國際規範的作法，已引起國際社會的關注，例如美國在台協會（AIT）及國務院日前回應媒體詢問此事時，曾分別就南非政府在未與我國達成協商共識的情形下，就在其外交部網頁片面將我駐處更名一事感到失望，並表示台灣是值得信賴且理念相近的民主夥伴，對於北京試圖增加孤立台灣的力道，更藉施壓他國中斷或降級與台灣的關係等方式，強調美國將持續支持台灣面對來自中國的軍事、經濟、資訊及外交壓力，並與國際夥伴堅定支持兩岸和平穩定，反對任何單方面改變現狀的企圖。

陳詠博說，外交部感謝理念相近國家對台灣的支持，並再次呼籲南非政府，在雙方協商未取得具體共識前，切勿單方破壞兩國於1997年達成的協議，而我方也將依據對等原則，必要時採取相應回應措施。

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