高虹安宣講稱被罷免後換無民意基礎代理市長 錢康明：邱臣遠有民意基礎？

涉貪停職的新竹市長高虹安前日復出宣講憂被罷免後換無民意基礎代理市長，高虹安任內的前文化局長錢康明則發文質疑現在的代理市長邱臣遠有民意基礎？（照片取自錢康明粉專）

2025/04/01 12:29

〔記者洪美秀／新竹報導〕涉貪停職超過8個月的新竹市長高虹安前日（3月30日）在民眾黨及國民黨的宣講會上，因擔憂被罷免，她疾呼如果「她被罷免，民進黨會派一個沒有民意基礎的代理市長到新竹市」，還口誤要大家「不要相信市府團隊改善棒球場的決心」，突顯其久未與市民互動的生疏感，對此，高虹安任內任命又被離職的前文化局長錢康明也發文質疑，現在的代理市長邱臣遠有民意基礎嗎？更直言民進黨中央絕不會派一個愛出國的代理市長來新竹市。

錢康明解讀高虹安的意思說，高虹安提到若她的市長職位被罷免成功，市府內的「好朋友們」才會離開，而高虹安擔憂若她被罷免，民進黨會派一個沒有民意基礎的代理市長到新竹市。他也要問「邱臣遠的民意基礎在哪裡？」邱臣遠就是沒有民意基礎的好朋友，是一個酷愛用公費出國考察的好朋友（不禁想起高虹安的越南正興活塞工廠考察）。

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他說，非常確定，（民進黨執政的）中央不會派一個把出國當度假的人當代理市長，這位代理市長將以比較正常的態度面對棒球場問題，也不會在剪綵的時候都說成是自己的政績，新的代理市長必須被議員們嚴格監督，高虹安、邱臣遠、好朋友們，總是被議會多數黨輕輕放過的荒謬現象也該停止了，因此呼籲新竹市民罷免高虹安，結束亂象，讓新竹市的一切回歸正常吧。

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