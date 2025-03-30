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    民進黨新北宣講吸萬人助陣 藍議員批「黨政不分、濫用行政資源」

    民進黨下午於板橋第二運動場舉辦「人民是頭家」政策宣講，吸引近1萬2千人次支持者到場。（記者羅國嘉攝）

    民進黨下午於板橋第二運動場舉辦「人民是頭家」政策宣講，吸引近1萬2千人次支持者到場。（記者羅國嘉攝）

    2025/03/30 22:20

    〔記者羅國嘉／新北報導〕民進黨今（30）日下午於新北市板橋第二運動場舉辦「人民是頭家」政策宣講，吸引近1萬2千人次支持者到場，現場氣氛熱烈。然而，卻被國民黨新北市議員陳偉杰、蔡淑君、白珮茹聯合批評，不僅出現座位未坐滿的尷尬場面，還動用遊覽車載送群眾、要求行政院官員上台助講，涉嫌黨政不分、濫用行政資源，這樣的活動實為諷刺民主。

    陳偉杰表示，民進黨高層把新北市民當工具用遊覽車載來載去，就是為了灌輸妖魔化在野黨的假訊息，又要求該中立的行政院部會首長來助講，為現場擺攤的假民團真側翼拉抬罷免連署，黨政不分加上濫用行政資源，還以「人民是頭家」為名，實在諷刺又反智。

    蔡淑君指出，執政黨辦群眾活動攻擊在野黨已經很荒謬，在活動前還傳出議員要以3成得票數為責任額助攻罷免，這種罔顧真實民意的績效要求更加可笑，心疼在天冷又下雨的狀況被動員的市民朋友。

    白珮茹則強調，黨籍立委在新北大多是資深服務、深耕基層廣受好評，民進黨眼見推動二階連署的難度太高，就只能散播仇恨、加碼行政資源，花大錢動員為罷免團體服務，「用遊覽車載人出來簽名，這樣的罷免有意義嗎？」，民主就是少數服從多數，真實的民意不如執政黨的心意就掀桌搞罷免，還敢說人民是頭家？難怪活動現場都坐不滿，相信民眾的眼睛是雪亮的，所謂的惡罷終究會失敗。

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