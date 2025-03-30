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    民進黨「人民是頭家」宣講下午到新北 林右昌：捍衛民主秩序

    民進黨秘書長林右昌呼籲，民眾應正視這些行為對民主制度的影響，並強調民進黨將持續捍衛民主價值，確保國會能夠正常運作。（記者羅國嘉攝）

    民進黨秘書長林右昌呼籲，民眾應正視這些行為對民主制度的影響，並強調民進黨將持續捍衛民主價值，確保國會能夠正常運作。（記者羅國嘉攝）

    2025/03/30 12:34

    〔記者羅國嘉／新北報導〕民進黨主辦的「人民是頭家」政策宣講今（30）日移師新北市，於下午2時30分板橋第二運動場舉行。秘書長林右昌及新北市黨部主委蘇巧慧等6位區域立委將齊聚，與市民面對面交流，針對國會現況與政策進行說明。林右昌呼籲民眾正視國民黨在國會擴權濫權這些行為，對民主制度的影響，並強調民進黨將持續捍衛民主價值，確保國會能夠正常運作。

    林右昌今天上午出席「三重玉京真法堂玄天上帝聖誕暨總統匾書贈匾典禮」後受訪時表示，去年以來，國民黨在國會擴權濫權，而且亂刪總預算，造成整個國會還有社會動盪與不安。新北作為全國人口最多的城市，在國家治理上具有關鍵地位，因此特別選擇在此舉行政策說明會，向市民說明國會亂象，及民進黨對於民主價值的堅持。

    林右昌指出，從去年開始，看見立法院國民黨團總召傅崐萁去中國回來後，整個國會運作的一個秩序全都被破壞，不管是程序不透明，或者是法案討論草率等問題，甚至發動對民進黨立委惡意的發起罷免行動，這些都違反了民主秩序跟常態，他批評國民黨濫用政黨資源進行惡意罷免，且許多連署涉及違法情事，包含出現死亡連署，導致部分案件已進入司法調查。因此呼籲民眾正視這些行為對民主制度的影響，並強調民進黨將持續捍衛民主價值，確保國會能夠正常運作。

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