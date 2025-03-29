藍營反罷免空戰3論述 傅崐萁：韓國瑜、財劃法、反軍事戒嚴

國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

2025/03/29 15:29

〔記者林哲遠／台北報導〕大罷免浪潮襲來，面對全台罷團的公民力量、民進黨擬發起300場宣講深入基層助攻等情勢；國民黨也將召開上百場政策說明會應對。此外，在空戰上，國民黨團總召傅崐萁今天透露，黨中央和黨團在反惡罷宣傳3主軸，將聚焦於「大罷免，等於罷免立法院長韓國瑜、等於廢除財劃法修法、等於支持軍事戒嚴。」

國民黨將罷免第二階段成案後，展開全面熱戰策略，陸戰上，自國民黨自20日開始在全國各地舉行百場政策說明會，向民眾報告總預算及財劃法修正等。

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在空戰、陸戰宣傳上，傅崐萁表示，黨中央與黨團將分3主軸，首先「罷免某國民黨立委，就是要罷免立法院長韓國瑜，讓民進黨團總召柯建銘當院長」、「罷免某國民黨立委，民進黨立委成多數後，將廢除財劃法修法」、「罷免某某國民黨立委，民進黨獨大後，賴政府將實施軍事戒嚴」。

傅崐萁補充，據「立法委員互選院長副院長辦法」規定，「院長、副院長經全體立法委員三分之一以上人數提議，出席委員三分之二以上人數通過，得予以改選。」只要民進黨能罷免掉12位國民黨立委，讓立委總席次變成101席，民進黨團就能利用立委補選空窗期修法，將門檻下修至二分之一，屆時柯建銘就有機會當上立法院長。

此外，針對民調輿情方面，傅崐萁說，黨團已針對遭罷免鎖定的國民黨立委進行民調，將謹慎應對、應戰，若坊間出現離譜民調，他們將適時公布，避免被亂帶風向。

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