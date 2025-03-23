民眾黨宣講問「是誰主張財政紀律？」 自家人秒答：民進黨！

陳世軒問在場支持者「過去主張財政紀律的是誰？」，沒想到一旁的周曉雲卻喊出「民進黨」。（圖翻攝自YT「民眾之聲」）

2025/03/23 18:54

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨今天（23）下午於新北板橋車站北2門旁舉辦「人民要當家」宣講，沒想到擔任活動主持人的新北市議員陳世軒和民眾黨組織部副主任周曉芸卻鬧笑話。在串場時，陳世軒問在場支持者「過去主張財政紀律的是誰？」，沒想到一旁的周曉雲卻喊出「民進黨」，畫面曝光後引發網友熱議。

今天民眾黨宣講活動中，陳世軒譏諷民進黨過去在野時表現兇悍，怎料執政後原來是「二百五」，根本不會處理國政，「台灣要進步，政府要監督。荒腔走板的執政，從中央到地方、從上到下公然造謠。我昨天看到（民進黨宣講）花蓮場，（行政院長）卓榮泰秀出了一張PTT，上面顯示地方政府歲入歲出有剩餘、年年增加，他說這代表我們中央政府對花蓮很好，做很多的事情……你怎麼不說地方政府做的好呢？這個財政紀律是地方做出來的。」

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陳世軒說：「民進黨說在野黨在掏空國家，在掏空中央政府，他們（執政）窒礙難行，他們要財政紀律……過去主張財政紀律的是誰？」沒想到一旁的周曉芸想都沒想就馬上接話：「民進黨！」陳世軒趕緊糾正：「民眾黨啦！」周曉雲這才意識到自己口誤，尷尬改正：「民眾黨……」。

這段畫面隨即在網上掀起熱烈討論，「是不是精神錯亂？」、「不小心講出實話了」、「一堆民進黨臥底不要這麼容易被抓到好嗎」、「太好笑了吧，是內心話吧」、「不小心說了大實話」、「我常常都分不出民眾黨是不是在反串」、「下面還在笑，他們也知道民眾堂也是在亂說話嘛」、「這場園遊會太歡樂了吧」、「就說了臥底ㄉ不要太高調！」

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