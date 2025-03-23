罷免葉元之領銜人史書華舉牌對峙 黃國昌反擊「故意來鬧場」

罷免藍委葉元之的領銜人、盾牌牙醫史書華高舉手舉牌反諷民眾黨主席黃國昌。（記者羅國嘉攝）

2025/03/23 16:04

〔記者羅國嘉／新北報導〕民眾黨今（23）日下午在新北板橋車站北2門旁舉辦「人民要當家」宣講，吸引了不少支持者參與。黨主席黃國昌在接受媒體聯訪時，遭遇罷免藍委葉元之的領銜人、盾牌牙醫史書華對峙，現場氣氛一度緊張，民眾黨的公職助理立即以紙板和人牆阻擋史書華接近，並要求他不要在現場作秀，場面一度擁擠混亂。黃國昌表示，大家都看得出來史書華是來鬧場的，更批這行為低落到令人非常遺憾的狀態。

活動現場，史書華手持印有黃國昌頭像和過去言論的手舉牌，並以「從『消滅國民黨』到『拯救國民黨』？」、「不要懷疑我要消滅國民黨的決心」、「歡迎板橋黃國昌來參與罷免連署」來嘲諷黃國昌。並表示自己是板橋居民，今天來是請黃國昌簽署罷免連署書，並強調如果黃國昌不願意簽，這也反映了民眾黨的態度與作為。

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史書華隨後高舉連署書，並大聲呼喊「黃國昌老師，你被罷免，我有幫你站台啊。」針對史書華的挑釁行為，民眾黨公職助理則反駁道，應該關注自己的私德問題，並質疑史書華為何要來鬧場。他們並強調，民進黨的宣講活動是否其他政黨也會這樣插手？

史書華也回應，稱自己並無黨籍，並重提黃國昌曾與他一同在餐會上敬酒，並提到今天是323佔領行政院事件11週年，他回顧黃國昌曾站在學生與民眾一方，然而如今請他簽連署書卻遭遇如此對待，並批評黃國昌派人圍堵、推倒自己，將其形容為「這就是現在的黃國昌」。

黃國昌在距離事發地點不到50公尺遠接受媒體訪問時強烈反駁，直言「大家都知道史書華是來鬧場的」，並表示這次宣講的主要目的在於警示台灣的民主現狀，尤其是針對民進黨濫用罷免制度的情況。罷免應該是淘汰不適任立委的手段，但民進黨卻將其當作政治鬥爭的工具，選舉敗選後隨便翻桌，這樣的行為對台灣的民主造成了傷害。

罷免藍委葉元之的領銜人、盾牌牙醫史書華高舉手舉牌反諷民眾黨主席黃國昌。（記者羅國嘉攝）

罷免藍委葉元之的領銜人、盾牌牙醫史書華高舉手舉牌反諷民眾黨主席黃國昌。（記者羅國嘉攝）

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