為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    罷免葉元之領銜人史書華舉牌對峙 黃國昌反擊「故意來鬧場」

    罷免藍委葉元之的領銜人、盾牌牙醫史書華高舉手舉牌反諷民眾黨主席黃國昌。（記者羅國嘉攝）

    罷免藍委葉元之的領銜人、盾牌牙醫史書華高舉手舉牌反諷民眾黨主席黃國昌。（記者羅國嘉攝）

    2025/03/23 16:04

    〔記者羅國嘉／新北報導〕民眾黨今（23）日下午在新北板橋車站北2門旁舉辦「人民要當家」宣講，吸引了不少支持者參與。黨主席黃國昌在接受媒體聯訪時，遭遇罷免藍委葉元之的領銜人、盾牌牙醫史書華對峙，現場氣氛一度緊張，民眾黨的公職助理立即以紙板和人牆阻擋史書華接近，並要求他不要在現場作秀，場面一度擁擠混亂。黃國昌表示，大家都看得出來史書華是來鬧場的，更批這行為低落到令人非常遺憾的狀態。

    活動現場，史書華手持印有黃國昌頭像和過去言論的手舉牌，並以「從『消滅國民黨』到『拯救國民黨』？」、「不要懷疑我要消滅國民黨的決心」、「歡迎板橋黃國昌來參與罷免連署」來嘲諷黃國昌。並表示自己是板橋居民，今天來是請黃國昌簽署罷免連署書，並強調如果黃國昌不願意簽，這也反映了民眾黨的態度與作為。

    史書華隨後高舉連署書，並大聲呼喊「黃國昌老師，你被罷免，我有幫你站台啊。」針對史書華的挑釁行為，民眾黨公職助理則反駁道，應該關注自己的私德問題，並質疑史書華為何要來鬧場。他們並強調，民進黨的宣講活動是否其他政黨也會這樣插手？

    史書華也回應，稱自己並無黨籍，並重提黃國昌曾與他一同在餐會上敬酒，並提到今天是323佔領行政院事件11週年，他回顧黃國昌曾站在學生與民眾一方，然而如今請他簽連署書卻遭遇如此對待，並批評黃國昌派人圍堵、推倒自己，將其形容為「這就是現在的黃國昌」。

    黃國昌在距離事發地點不到50公尺遠接受媒體訪問時強烈反駁，直言「大家都知道史書華是來鬧場的」，並表示這次宣講的主要目的在於警示台灣的民主現狀，尤其是針對民進黨濫用罷免制度的情況。罷免應該是淘汰不適任立委的手段，但民進黨卻將其當作政治鬥爭的工具，選舉敗選後隨便翻桌，這樣的行為對台灣的民主造成了傷害。

    罷免藍委葉元之的領銜人、盾牌牙醫史書華高舉手舉牌反諷民眾黨主席黃國昌。（記者羅國嘉攝）

    罷免藍委葉元之的領銜人、盾牌牙醫史書華高舉手舉牌反諷民眾黨主席黃國昌。（記者羅國嘉攝）

    罷免藍委葉元之的領銜人、盾牌牙醫史書華高舉手舉牌反諷民眾黨主席黃國昌。（記者羅國嘉攝）

    罷免藍委葉元之的領銜人、盾牌牙醫史書華高舉手舉牌反諷民眾黨主席黃國昌。（記者羅國嘉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播