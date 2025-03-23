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    批朱立倫因應大罷免戰略錯誤 張亞中：延任幾個月也不會有

    孫文學校校長張亞中。（資料照，記者田裕華攝）

    孫文學校校長張亞中。（資料照，記者田裕華攝）

    2025/03/23 11:55

    〔記者林欣漢／台北報導〕大罷免進入第二階段連署，對於「罷免綠委」與「罷免藍委」的比例來到「0:36」的絕對劣勢，曾參選國民黨主席的孫文學校總校長張亞中今天（23日）撰文指國民黨中央因應戰略錯誤，更重話批評黨主席朱立倫沒有論述，「即使延長任期幾個月也不會有，那（國民）黨中央就只得繼續被民進黨玩弄吧」！

    張亞中認為，民進黨不惜發動大罷免，目的不僅在於削弱國會少數劣勢，更在於塑造政治氛圍，以穩固其執政地位，截至目前，民進黨已取得36:0的絕對優勢，而總統賴清德推出的「國安17條」更進一步升高兩岸對立，表面上是針對中國「境外敵對勢力」，實則是在台灣內部操作「抹紅」戰術，將非綠陣營塑造成「境內敵對勢力」。

    張亞中認為，短期來看，這是為大罷免增添助力；中期目標則是布局下一屆地方選舉乃至大選；長遠而言，民進黨的最終戰略是在輿論上徹底邊緣化國民黨，使其失去台灣政治舞台上的正當性，讓民進黨得以長期獨大。

    張亞中表示，很遺憾的，國民黨中央卻屢屢犯下戰略錯誤，導致一路挨打。在大罷免初期，國民黨中央的直覺反應是「全面性的以罷制罷」，跟進與民進黨「比力」。但這種「以牙還牙」的策略，非但無助扭轉劣勢，反而落入民進黨設下的「罷免對決」陷阱。不僅間接地承認了對方「大罷免」的定義，又沒有考慮到自己有無能量與決心，適合做如此大規模的政治動員。

    張亞中說，在反罷免受挫後，特別在賴清德提出國安17條後，國民黨中央不思如何全力迎戰，反而想「戰略轉進」，突發奇想，要以發動「反廢死」與「反戒嚴」兩項公投以為因應。這又是一個致命性的戰略錯誤。

    張亞中指出，民進黨的策略已經很清楚，用全面升高兩岸敵對所形成的意識形態，來迫使台灣民眾選邊站，是要繼續支持國民黨主張的兩岸交流，還是要與民進黨一起抗中保台。但目前的國民黨中央完全沒有能力對抗民進黨的「因為敵對，必須對抗」的「全面敵對」、「抗中保台」說。「和平很重要」與「兩岸交流是必要」這種低層次論述是不夠的。

    張亞中強調，唯一之道，國民黨必須用「可消除敵對」、「可創造和平」與「有具體方法」的三合一「和平保台」大論述，來直面對決與壓制民進黨的「升高敵對、抗中保台」錯誤論述。但是國民黨中央有這個意願、勇氣、能力與戰略嗎？看來現在沒有，即使延長任期幾個月也不會有，那黨中央就只得繼續被民進黨玩弄吧！可悲的是台灣的人民。

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