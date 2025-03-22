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    國民黨政策說明會 謝龍介：川普裁減政府部門「還錢於民」

    國民黨今晚在新北市板橋區介壽公園舉辦「還錢於民」政策說明會，主席朱立倫、新北市長侯友宜及新北六席立委等人出席。（記者叢昌瑾攝）

    國民黨今晚在新北市板橋區介壽公園舉辦「還錢於民」政策說明會，主席朱立倫、新北市長侯友宜及新北六席立委等人出席。（記者叢昌瑾攝）

    2025/03/22 22:56

    〔記者翁聿煌、黃子晹、羅國嘉／新北報導〕國民黨22日在板橋舉辦「還錢於民」政策說明會，立委謝龍介指出，美國總統川普一上任就要好友、特斯拉執行長馬斯克帶領「政府效率部」（DOGE），對聯邦政府展開精簡改革，承諾要把經費省下來的錢給美國人民，中央政府連續兩年超徵總計達1兆2千億元，所以國民黨主張發還給每個人民1萬元。

    面對公民團體提出的大罷免，新北市洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、羅明才和廖先翔6位立委，也到場輪流宣講反罷免，洪孟楷說，希望民眾一起站出來挺做事的立委，新北市國民黨立委為新北市多爭取3百億元的統籌分配款，民進黨卻要罷免為新北市做事的立委「這是什麼道理」，希望新北市民一起站出來「反惡罷」、「反綠共」。

    葉元之說，國民黨主張還錢於民，人民要安定，民進黨則為了罷免，不斷抹黑造謠，煽動群眾罷免，選舉才剛選完，接著又要罷免，國家永無寧日，大家一定要站出來「反惡罷」。

    張智倫說，台灣正面對總統賴清德的「高預算」、「高稅收」、「高超徵」三高政府，兩年來共超徵1兆8千億元，賴政府更是「漲價政府」，兩年來電力上漲40%、自來水也要漲，高鐵台鐵上漲26%，民眾抱怨帶著千元大鈔上街，卻買不到什麼東西，民眾要希望大家一起拚民生、別鬥爭。

    林德福說，他身為立委職責就是監督政府，希望台灣經濟提升、兩岸和平與政治清明，但是賴清德上任以來只會搞鬥爭、預算編最多，國民黨合理監督，還讓國防、內政預算增加4百億，說要成立「打詐國家隊」，結果根本自己就是「詐騙國家隊」。

    羅明才說，他擔8屆立委，從未遇過像現在民進黨如此粗暴、傲慢、不要臉的政府，40%支持率當選的政府，卻反過來威脅60%的民意，去年才選完今年又要辦罷免投票，為政黨鬥爭不顧民生。

    廖先翔說，政府去年超徵5千2百多億元，國民黨說要還錢於民，民進黨說不行，「對人民好有這麼困難嗎」今年政府總預算通過3兆，民進黨卻仍說沒辦法做事，那再多給兩千多億又有何用。

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