打傅崐萁、女戰將、菜鳥立委！邱毅分析綠大罷免3層戰法：勝敗很清楚了

前立委邱毅說，大罷免是針對國民黨弱點設計，由上而下，由內而外的整體行動。（資料照）

2025/03/22 16:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮來襲，國民黨陷入35：0劣勢。前立委邱毅表示，當初柯建銘提出大罷免時很多人嗤之以鼻，但他當時就警告，只是被認為是杞人憂天；但現在國民黨被打得方寸大亂，民進黨卻打得很有層次，最後他也嘆：「這場史無前例的大罷免運動，誰勝誰敗，很淸楚了！」

邱毅今日在臉書PO文表示，當初柯建銘提出大罷免，很多人是嗤之以鼻的。不少人譏諷柯建銘，該去看看精神科醫生了。甚至有人興奮的告訴他，柯建銘將被換掉，總召位置要飛了。

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邱毅說，他當時的看法就不一樣。他認為柯建銘的背後就是賴清德，這是賴清德邁向雙獨目標的權力遊戲。而且大罷免是針對國民黨弱點設計出來的。由上而下，由內而外的整體行動，在野黨萬萬不可輕忽，等閒視之。但是，他的警告被認為是杞人憂天，大部人斷言大罷免必然以失敗收場，柯建銘背起責任辭去總召，賴清德的衰敗也自此一瀉千里。

邱毅表示，現在回頭來看，他的判斷才是正確的。大罷免確實被賴清德擴大成全台的政治運動。目前還只是第一階段，民進黨已經是35比0的大勝狀態。國民黨被打的慌了手腳，亂了方寸。相比之下，民進黨卻打得很有層次，最核心層打總召傅崐萁。往外第二層，打國民黨最有戰力的徐巧芯、王鴻薇等女戰將。再外的第三層，鎖定剛選上沒經驗的菜鳥立委。

邱毅說，傅崐萁號稱花蓮王，地方實力強大，夫妻倆掌花蓮天下已經三十年，根深蒂固，盤根錯節。何況傅崐萁又是政治老江湖，怎麼撼動的了呢？賴清德把他對付柯文哲的那一套模式，複製到傅崐萁身上。選定傳崐萁外圍的幹部、公關公司入手，用司法檢調，用媒體名嘴，用網軍側翼，窮追猛打，製造話題，把謠言搞成三人成虎。接著又是不當政治獻金，硬把傅崐萁抹紅成賣台通共，使他陷於孤立。最後大概率，就是搜索行動展開，收押傅崐萁夫妻了。

邱毅批，國民黨醬缸文化就是膽小怕事，自私自利，勇於內鬥，怯於外敵。賴清德這一套鬥爭手法，就是擇定重點，集中打擊。利用媒體網路，搞成風聲鶴唳，草木皆兵。利用國民黨自私自利的文化，孤立被打擊的對象，然後一個個殲滅。

邱毅表示，賴清德的大罷免是很有戰略和戰術規劃的，再加上掌握資源與權力，玩的是得心應手。相對於國民黨主席朱立倫，一心只想做太平老爺，只圖順利連任，似乎不想捲入政治鬥爭漩渦，更不想變成賴清德針對的箭靶。「一個如惡魔般，以鬥爭為春藥的務實野心家。對上無所事事，自欺欺人，只會內鬥的太平老爺。這場史無前例的大罷免運動，誰勝誰敗，很淸楚了！」

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