捐樑柱給大阪世博「台灣自己館」 陳永興：一定可以成功

2025大阪世博「台灣自己館」計畫今舉辦高雄場說明會。（民間永續會提供）

2025/03/22 14:29

〔記者王榮祥／高雄報導〕2025大阪世博「台灣自己館」計畫今舉辦高雄場說明會， 台杏基金會創辦人陳永興特別到場表達支持，並當場捐出1萬元認捐1支「台灣自己館」樑柱，強調「台灣自己館」一定可以成功。

「台灣自己館」計畫自2月22日在台南啟動，累計已獲上百個民團體體響應，今移師高雄舉辦說明會，由民間永續會主辦，並獲台杏基金會強力奧援，預計4月5日前往日本搭建「台灣自己館」前，還會在台北舉辦行前記者會。

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針對經濟部外貿協會在大阪世博設立「Tech World」玉山館，有媒體報導受日本外務省糾正非為台灣館一案，台灣文學國家園區協進會理事長鄭邦鎮再次強調，「台灣自己館」是台灣民間自主發起，與玉山館沒有關係，但面對受到侷限與打壓的國際現實，不論官方與民間都是台灣代表隊，「台灣自己館」目的在展現台灣的自由民主歡迎世界與台灣往來，也邀請台灣人民以台灣之名一起參與世界。

陳永興專程出席高雄場說明會表達支持，並現場拿出1萬元認捐1支「台灣自己館」樑柱，由鄭邦鎮代表接受；鄭邦鎮表示，以2300根樑柱、每根1萬元，每根樑柱都是台灣人的骨氣，代表2300萬台灣人民意志。

在陳永興帶動下，高雄鳥會會長歐瑞耀、民間永續會王俊秀教授、黃祖源醫師等人現場陸續響應，遠從苗栗獅潭來的祥復長照許主峯院長與業務負責人馬芝霖共同認捐9枝。

陳永興說台灣人民自決運動，從日本統治時代的台灣文化協會運動算是第一代，第二代在二戰後前後面對228與白色恐怖，第三代從80年代開始黨外民主運動到執政。

現在第四代追求民主的台灣人，生長在自由的時代，面對不同且嚴峻的國際關係與內部認同挑戰，台灣自己館是向國際展示台灣多元文化與民主自由價值的世界大舞台，他相信，台灣人一定可以達成台灣自己館的目標。

立委許智傑今也特地到場助陣，他強調高雄不只是個AI城市，更是高雄台灣的海洋首都，不論是大阪世博或是瀨戶內藝術祭，高雄都不應該缺席這場世界盛會，邀請高雄該拿出熱情和行動，一起「台灣自己館」。

2025大阪世博「台灣自己館」計畫今舉辦高雄場說明會。（民間永續會提供）

台杏基金會創辦人陳永興（中）捐1萬元認捐1支「台灣自己館」樑柱，強調一定會成功。（民間永續會提供）

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