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    台南2區漁會代表選舉投票 南縣區漁會選情激烈

    南縣區漁會代表選舉今天登場，選情激烈。（記者楊金城攝）

    南縣區漁會代表選舉今天登場，選情激烈。（記者楊金城攝）

    2025/03/22 14:04

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市2區漁會代表選舉今天（22日）登場，南縣區漁會現任總幹事陳崇德爭取連任，受到全國漁會供銷部主任黃建豪登記候聘挑戰，黃建豪獲得漁會前總幹事洪三義支持，漁會代表選情激烈，南市區漁會只有現任總幹事林鈺昕登記候聘，漁會代表選情相對單純，投票到下午3點截止後進行開票。

    台南市農業局漁業科指出，南縣區漁會會員數55266人，投開票所有58處，今天將選出漁會代表61席。擇期再選出理事15席、監事5席。

    南市區漁會會員數32040人，投開票所16處，今天一樣選出漁會代表61席；擇期選出理事15席、監事5席。

    登記候聘南縣區漁會總幹事有2位，除了現任陳崇德登記候聘，另有中華民國全國漁會供銷部主任黃建豪登記候聘，出現競爭，因漁會代表選舉結果就可左右理事選舉、決定漁會三巨頭，在兩陣營推出代表人選競選下，漁會代表選情格外激烈。

    今天上午9點開始投票，下午3點截止投票，南縣區漁會各地投票所出現漁會會員排隊投票情形，顯見選情緊繃，投票秩序良好。

    南市區漁會部分，只有現任總幹事林鈺昕1人登記候聘，漁會代表選情相對單純。

    北門玉湖投票所漁會投票情形。（記者楊金城攝）

    北門玉湖投票所漁會投票情形。（記者楊金城攝）

    台南將軍馬沙溝李聖宮文物館投票選舉南縣區漁會代表。（記者楊金城攝）

    台南將軍馬沙溝李聖宮文物館投票選舉南縣區漁會代表。（記者楊金城攝）

    台南佳里國中南縣區漁會投開票所外長長人龍排隊投票。（記者楊金城攝）

    台南佳里國中南縣區漁會投開票所外長長人龍排隊投票。（記者楊金城攝）

    南縣區漁會代表選情激烈，將軍西華投開票所出現漁民排隊投票盛況。（記者楊金城攝）

    南縣區漁會代表選情激烈，將軍西華投開票所出現漁民排隊投票盛況。（記者楊金城攝）

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