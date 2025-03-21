轟傅崐萁是「中共病毒」 曹興誠：國民黨與國會已赤化

立法院院會，國民黨團總召傅崐萁（左）與民眾黨團總召黃國昌（右）。（記者陳逸寬攝）

2025/03/21 14:59

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮掀起，帶領藍白毀憲亂政的國民黨立院黨團總召傅崐萁，被視為大罷免指標人物，原先外界認為下架他難度高，但隨著各種爭議相繼被曝光，尤其「葉霸事件」後，「花蓮王」地位有動搖跡象。對此前聯電董事長曹興誠表示，傅崐萁當年想重回國民黨，徐巧芯和金溥聰、江啟臣等聯合反對5年過去了，國民黨高層果然都染上了中共病毒，現在已經把國會赤化。

曹興誠在臉書PO文表示，2020年2月，傅崐萁想重回國民黨，徐巧芯和金溥聰、江啟臣等聯合反對。徐巧芯當時說，傅崐萁是「病毒」，會「讓你病、要你命」，徐巧芯當時說的沒錯；但郝龍斌等人認為「朋友越多越好」，只求擴充勢力，不問是非，於是收納了傳崐萁這個病毒，傅崐萁在「廣州暨南大學」修得博士學位，而暨南大學直屬於中共統戰部；所以他在那裡染上了中共病毒，應該也已經成為中共地下黨員。

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曹興誠指出，5年過去了，國民黨高層果然都染上了中共病毒，現在已經把國會赤化，下一步就要迎接共軍登陸來「統一台灣，殺光台獨」，徐巧芯當年抗拒病毒未成，後來見風轉舵，趨炎附勢，撲在傅崐萁懷中；自己反倒成了頭號病毒，中共病毒的毒性，大於冠狀病毒萬倍。它會讓台灣人口大量滅絕，台灣人的財產全部變成中共的黨產。

曹興誠直言，爲了免於遭到人口滅絕，為了台灣的生存和健康，我們趁著還有免疫力的時候，應該不分藍綠，全部站出來，簽下連署書，投下罷免票；一起來消滅這些可怕的中共病毒，這是背水一戰，如果失敗，機會不會再有，大家要加油、加油、再加油！

聯電創辦人曹興誠。（資料照）

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