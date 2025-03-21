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    高虹安反罷免傳單塞信箱 劉崇顯：急用前朝政績護航更顯毫無建樹

    高虹安支持者發反罷免傳單，塞進新竹市民家戶信箱。（照片取自網路貼文）

    高虹安支持者發反罷免傳單，塞進新竹市民家戶信箱。（照片取自網路貼文）

    2025/03/21 15:28

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）二階連署已展開，涉貪停職的市長高虹安近期也有支持者發反罷免傳單，並塞進家戶信箱，該傳單列舉高虹安1年多任內的政績，但民進黨市議員劉崇顯則發文酸高虹安急著用前朝政績護航，是突顯高虹安毫無建樹。

    劉崇顯提到，最近收到許多民眾陳情，家裡的信箱被塞滿許多「護航貪污市長」的反罷免文宣，造成許多人甚至是社區的困擾，現在又看到另一波文宣寫著「罷免團體不讓你知道高虹安做了這些事」更顯得荒謬。他說，這張文宣標題應該要改成「高虹安不讓你知道前朝與中央政府為新竹做了這些」，因為大多數都是前朝開始設計並爭取中央補助的建設。

    劉崇顯也盤點前朝爭取經費的政績，包括建功、培英、光武都是2022年核定後才有機會在現市府任內動工，關埔體育館則因疫情缺工加上選舉紛擾才延宕至今動工。竹蓮操場整建、龍山籃球場及多處社區共讀站像建功高中等，此外通學步道更多是前朝規劃設計發包的。

    而路平專案與東南街標線人行道更是前朝建立「挖掘道路埋設管線統一協調中心」，避免過往各單位各自挖補道路才是路平成效能維持的關鍵，且規劃「東山街模式」的標線人行道成為全國參考效仿的案例。而側溝積淹水改善、龍山國小污水接管，除是常態性編列的公務預算，而龍山國小則是在109年「關東次幹管」前朝開始動工並接近完成後才可以納入污水接管區域。就連慈雲關埔空橋、建功綠帶開工都是前朝已編列的1500萬，建功綠帶則獲得中央政府內政部補助8350萬。

    劉崇顯列舉所有的政績與建設都是前朝任內爭取及啟動的，雖說完成延續性政策「沒有功勞也有苦勞」，但可見即便沒有高虹安，市府依舊能靠著公務體系完成這些建設，但多了高虹安卻為竹市帶來更多的污點與負面形象，像是貪污判刑、豪車豪宅爭議、高友友建商爭議、男友出入市府干政爭議等，新竹人實在是受不了這些狗屁倒灶的事情。

    劉崇顯也號召大家用手中的筆、用手中的民主權益進行自力救濟，一起站出來簽署新竹雙罷連署書，他23日下午會在棒球場前舉辦快閃連署活動，邀大家不見不散。

    高虹安支持者發反罷免傳單，民進黨新竹市議員劉崇顯酸高虹安急著用前朝政績護航，更顯高虹安毫無建樹。（照片取自劉崇顯臉書）

    高虹安支持者發反罷免傳單，民進黨新竹市議員劉崇顯酸高虹安急著用前朝政績護航，更顯高虹安毫無建樹。（照片取自劉崇顯臉書）

    高虹安支持者發反罷免傳單，塞進新竹市民家戶信箱。（照片取自網路貼文）

    高虹安支持者發反罷免傳單，塞進新竹市民家戶信箱。（照片取自網路貼文）

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