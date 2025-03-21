國民黨首場政策說明會竹縣開跑 朱立倫：民進黨用罷免讓大家聽話最終目的是想一黨獨大

國民黨主席朱立倫今（21）日首次出席新竹縣說明會表示，民進黨大罷免的目的就是「去年沒有選贏，要重選一次」，用罷免讓大家聽話，才能一黨獨大、專制專政。 （記者廖雪茹攝）

2025/03/21 14:51

〔記者廖雪茹／新竹報導〕大罷免二階連署開跑，藍軍開辦政策說明會大反攻，國民黨主席朱立倫今（21）日首次出席新竹縣說明會表示，民進黨大罷免的目的就是「去年沒有選贏，要重選一次」，用罷免讓大家聽話，才能一黨獨大、專制專政；他並提及賴清德上周宣布賴17條，把中國大陸定義為境外的敵對勢力，變成準戒嚴狀態、戰爭關係，「就是要行個人獨裁、推動台獨的目的。」

朱立倫致詞時首先提及，台灣的民主到底發生了什麼事情？不是去年才選完立委？為什麼今年要搞大罷免？原因就是民進黨沒有選贏，要重選一次。台下有民眾附和說「翻桌啦！」朱反問：「天下有這種事嗎？」

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朱立倫表示，民進黨說國民黨委員通過財政收支劃分法，把錢分給地方，所以要罷免。立委林思銘、徐欣瑩把屬於竹縣的錢還給新竹，一年多出185億，民進黨的委員為此反對，要把錢留在中央，不可以給地方。若按此邏輯，以後選出的民意代表通通把錢留在中央、不用為地方爭取建設，替新竹拿回錢好好的建設竹縣、造福鄉親卻要被罷免？沒有道理吧！

朱立倫接著說，被綠營蓋上另一個大罪狀，是藍白立委大砍預算要罷免的，倘若如此，預算怎增加1300多億？各部會預算都增加，總預算近3兆有史以來最高。他說「主要砍的預算是補助給特定的友好綠媒，被浪費的特別費或業務費，重要的全部支持，國防預算更當然支持」。對於重大建設、健保、社會福利等每一項都支持，否則民進黨總預算怎麼會3兆？給3兆卻喊「我沒辦法執政，所以要罷免立委，這叫做完全顛倒是非，就是為了翻盤找的理由」。

朱立倫呼籲，支持者這次要有警覺，民進黨會動用所有手段，用司法對付國民黨公職人員和從政同志，用罷免讓大家聽話，才能達到一黨獨大、專制專政。同樣的，國民黨這次會期，委員努力推民生法案、還錢於民、還假於民，但是民進黨不同意。

朱立倫表示，賴清德上週宣布賴17條把中國定義為境外的敵對勢力。1991年動員戡亂時期停止，兩岸不再是敵對關係，從李登輝時代起都是講「兩岸和平」要交流，但「賴清德並未經過立院同意就宣布兩岸進入敵對關係，未來兩岸交流、來往受限、被檢查，言論、思想、行動自由都受到限制，變成準戒嚴狀態、戰爭關係，就是要行個人獨裁、推動台獨的目的。」

國民黨主席朱立倫今（21）日首次出席新竹縣說明會表示，民進黨大罷免的目的就是「去年沒有選贏，要重選一次」，用罷免讓大家聽話，才能一黨獨大、專制專政。 （記者廖雪茹攝）

國民黨新竹縣黨部今天在竹東鎮舉辦政策說明會。（記者廖雪茹攝）

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