柯文哲控檢方以不雅片威脅、黃國昌談橘子看牙 吳靜怡諷狗急跳牆

台北地院審理京華城等案，昨首度提訊前台北市長柯文哲，柯指稱遭承辦檢察官以「不雅片」要脅，檢方駁斥是不實指控。（資料照）

2025/03/21 09:16

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院審理京華城等案，昨首度提訊前台北市長柯文哲，柯指稱遭承辦檢察官以「不雅片」要脅，檢方駁斥是不實指控。媒體人吳靜怡對此發文質疑，「一場準備庭搞得像破鼓亂人捶，柯文哲在乎的是不雅影片，黃國昌在乎的是橘子看牙齒？簡直狗急跳牆！」她也諷刺民眾黨繼續利用藍營支持者養肥自己，簡直就像是穩賺不賠的政治白嫖客。

台北地院審理京華城等案，昨日首度提訊前台北市長柯文哲，柯文哲指稱遭偵辦此案的台北地檢署檢察官林俊言欺凌、利用媒體霸凌他，並指控檢察官以「不雅片」要脅。不過柯口中的不雅片，其實是他被查扣的USB存了與本案無關、也與柯無關的「清涼影像」，檢察官擔心資料起訴移送法院後曝光，曾詢問是否需區隔，不料卻成為法庭攻防話題。

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昨晚民眾黨主席黃國昌也在法庭外對支持者宣講，並提及「橘子」潛逃一事，黃稱承辦檢察官從頭到尾都在隱匿、欺騙，並指去年8月27日「橘子」曾從日本回台灣看牙齒，看完後就回日本，黃國昌質疑檢察官去年9月就知道「橘子」回台沒人知道、是要看牙齒，結果卻隱匿這些資訊、證據。

吳靜怡在臉書發文指出，黃國昌知不知道柯文哲主席那隨身碟裡面的是「清涼照」？不是柯文哲昨天突然自爆的「不雅影片」！柯文哲故意錯置就是為了要把檢察官林俊言的可信度破壞，一貫採用可憐蟲戰術，塑造自己被霸凌，甚至刻意用「你們是檢察官，不是四叉貓」來企圖帶動輿論，透過公開發言影響輿論，質疑檢方辦案、公然挑戰起訴的正當性，同時也爭取法官的同情，以降低進入正式審理後的不利處境。

吳靜怡質疑，目前柯文哲仍處於準備庭階段，案件還在整理證據、確認爭點的過程，尚未進入正式的言詞辯論與判決階段，柯文哲到底在急什麼？

吳靜怡也批評，身為黨主席的黃國昌，在乎的是橘子男友說橘子去年8月回來看牙齒，檢調明明有查怎麼不講，「但問題是，橘子都能為了看牙齒回台灣，為什麼不會為了柯文哲回台灣？是誰叫她離開？不就是柯文哲嗎？」

吳靜怡強調，當初柯文哲還硬是要把「Orange晶華出境」辯解成arrange，另外，黃國昌採信橘子男朋友的說詞，是不是也間接證實柯文哲家中有千萬到上億現金的證詞？

吳靜怡也指出，監察院核實木可公關侵占公益款，透過競選小物販售期間突然切換金流，直接把錢導入木可公關，直接獲利3536萬元，這難道不是詐欺行為？民眾黨居然可以不道歉！

吳靜怡也質疑，86筆虛報、浮報高達2463萬元，錢都去了哪裡？黃珊珊、陳智菡卻都完全不拿單據解釋。「折扣碼」檢調要分案辦理，拜託趕快起訴，不然比特犬一直放肆亂咬亂叫。

吳靜怡在文末指出，台灣民眾黨絕對會在大罷免浪潮借勢，故意在國民黨大平台上大喊司法不公，繼續利用藍營支持者養肥自己，反正要被罷的也是國民黨，簡直就像是穩賺不賠的政治白嫖客。

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