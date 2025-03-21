李俊俋控：藍白不爽被調查 政治性報復刪預算廢監院

監察院秘書長李俊俋指出，藍白大砍監察院的預算是政治性報復，目的其實很清楚，「因為不爽監察院調查案子，影響到他們」，用刪預算的方法，想要讓監察院變不見。 （記者張守逵攝）

2025/03/21 10:20

〔記者鍾麗華／台北報導〕總統今（21）日將公布今年度中央政府總預算，監察院預計24日聲請釋憲與暫時處分，監察院秘書長李俊俋接受本報「官我什麼事」專訪時指出，藍白大砍監察院的預算是政治性報復，目的其實很清楚，「因為不爽監察院調查案子，影響到他們」，用刪預算的方法，想要讓監察院變不見。

李俊俋指出，監察院變成今年總預算審查的最大受災戶，監院業務費用被刪除到96%，只剩1000萬元可用，「這樣要怎麼過一整年」？他強調，這次預算審查，他可以用12個字來形容，就是「程序不對、邏輯不通、內容違憲」。

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李俊俋解釋，監院業務費7個科目中，有3、4個科目刪減超過90％以上，「這叫合理刪除嗎？」包括議事業務、調查巡察、一般行政費用除了人事費用以外，全部被刪除，「這樣機關要怎麼運作下去」？

李俊俋說，藍白認為監察院早該廢掉了，包括前監察院長王建煊、擔任過立院國民黨團總召的賴士葆與曾銘宗，但現在的傅崐萁，以及國民黨立委羅智強都說要廢除監察院，但國民黨從來沒有提廢除考監的憲法修正案，「因為他們認為孫文主張五權分立，是他們的神主牌，所以不敢動」，民眾黨只有8席立委根本不能成案，但現在竟用刪預算的方法，想要讓監察院變不見。

李俊俋強調，監院1、2月的水電費、電信費到現在都沒繳，跟台電協調希望不要斷水斷電，台電要求寫還款計畫，「一個憲政機關還要寫還款計畫，其實是蠻丟臉的事，但孰令致之？誰造成了這樣的情形？」這就是監院聲請釋憲最主要的理由。

李俊俋指出，刪除監院預算對民眾權益影響非常大，監察院每年有1萬5000件民眾陳情案，監委調查的案源96%以上是民眾陳情，現在不得不暫停視訊與傳真陳情，此外，因調查巡查預算全被砍，今年無法辦地方巡查，也沒辦法做雙北以外的地方陳情。

李俊俋強調，他非常懷疑，立法院大砍監察院的預算是政治性報復，目的其實很清楚，「因為不爽監察院、因為調查案影響到他們，所以就對監察院採取這樣的動作，這個到底合不合理，民眾自己會有判斷」。

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