捷報+1！ 罷免桃園立委涂權吉 2階連署也破1萬份！

國民黨立委涂權吉。（資料照）

2025/03/20 22:11

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮掀起，中選會統計目前已有35名泛藍立委罷免案一階連署通過，各地罷團紛紛展開第2階段連署。罷免桃園市第2選區（大園、觀音、新屋、楊梅）藍委涂權吉的民團「全力一擊．罷免涂權吉」今（20日）天宣布，目前收到的2階連署書已破1萬份！

罷免2階連署門檻為蒐集到原選舉區選舉人總數10%以上的連署書。桃園第二選區選舉人有29萬6132人，也就是說罷免涂權吉團隊在第2階段需收到至少2萬6914份連署書。而罷免涂權吉領銜人Rick早前就表示，她希望2階能收到5萬份連署書。

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本月6日正式啟動二階連署的「全力一擊．罷免涂權吉」，今天透過Threads宣布：「狂賀！第2階段連署數量破萬啦！小編興奮到模糊！感謝辛苦奔波的志工夥伴，感謝一筆一劃為民主刻字書寫的各位，更感謝每一顆愛臺灣、愛自由的心，謝謝你們用這一張張紙，成就這片土地！」

團隊表示，「最近大家一定都有聽到擔憂桃園進度落後的消息，但從3月6號到今天，不過兩週的時間，我們靠著為數不多、卻堅毅無比的志工朋友，頂著風雨交加、寒風刺骨的天氣，已經累積收集超過一萬張連署書。每一張連署書，都是一個宣告，都是對違憲亂政不適任立委的怒吼！若您擔憂進度落後，拜託成為我們的一分子，與我們一同踏遍故鄉，相信之後的連署熱度，一定會和天氣一起放晴！」

罷免台北市第三選區（中山、北松山）藍委王鴻薇的民團「山除薇害」，今晚也宣布啟動2階短短一個禮拜已破1萬份連署。

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