藍白力保6藍委！反制罷免戰火 朱立倫將現身台中

藍白聯手發起的「惡罷退散平安法會」直播宣講活動，力挺廖偉翔。（國民黨提供）

2025/03/20 19:59

〔記者蔡淑媛／台中報導〕全台大罷免如火如荼進行，藍白聯手發起的「惡罷退散平安法會」直播宣講活動，將於本周六（22日） 在國民黨台中市黨部登場，市黨部主委顏文正表示，藍白將分競合擊，陸續為6名藍委宣講，啟動反惡罷反制民進黨惡意罷免。

「惡罷退散志工隊」由民眾黨前立委蔡壁如擔任志工團長，與歷史哥、鄭麗文共同組成，首場反惡罷宣講在台中力挺國民黨立委廖偉翔，藍委羅智強、謝龍介也到場支持，號召在野相挺台中大集合，強調惡意的「罷免瘟疫」席捲全台，不能再沈默，要站出來，守護台中的安定，讓台灣回歸理性。

請繼續往下閱讀...

針對民進黨決議全國各縣市黨部及全體黨公職服務處轉為挺公民的「民主連署站」，支持罷免藍委，顏文正表示，藍白兩黨聯手反制，除了首場力挺廖偉翔，目前計畫全市分別為6名藍委展開反惡霸宣講，也會邀請主席朱立倫到場，另外針對民進黨2名綠委，民團已補件到市選委會審核，將送中選會。

民進黨市黨部主委許木桂表示，批藍白是惡人先告狀，目前市黨部配合黨中央進行全台「人民是頭家」宣講會，黨部及市議員服務處均轉為「民主連署站」協助罷免藍委連委連署，按照既有步驟成功罷免藍委。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法