查處黃安有無中國身分證？陸委會：很多人想看到一槍斃命證據

陸委會發言人梁文傑說，很多人都希望黃安擁有中國身分證，也很想看到有沒有「一槍斃命」的證據，移民署將積極查處。（記者陳鈺馥攝）

2025/03/20 18:46

〔記者陳鈺馥／台北報導〕政府將查處赴中發展的台灣藝人有無申領中國身分證件，若有將註銷台灣身分。關於黃安是否持有中國身分證，政府將祭出處分？陸委會發言人梁文傑今天回應，很多人都希望黃安擁有中國身分證，也很想看到有沒有「一槍斃命」的證據，移民署將積極查處。

62歲資深藝人黃安移居中國多年，經常發表「熱愛中國、貶低台灣」等親中言論，博取小粉紅關注，近日有網友重新挖出舊聞，質疑黃安早已取得中國身分證，呼籲政府加以處分。

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梁文傑在陸委會記者會指出，關於黃安的情況，很多人都希望黃安擁有中國身分證，也很想看到「有沒有一槍斃命的證據」，因為黃安曾經舉報過周子瑜、盧廣仲等人，害他們受到中共施壓和封殺。

梁文傑強調，雖然已有民眾提出檢舉，但目前政府並沒有看到具體的事證，現在所謂的檢舉，其實在2016年已經查過了，現在沒有看到新的證據。不過，移民署對於這些檢舉，都會積極地查處。

另外，政府擴大清查軍公教人員領用身分證，有無查到申領中國身分證件案例？梁文傑回應，有查到案例，身分證、居住證都有。「我們的清查是以宣傳為主，希望大家主動申報，確實有人主動申報」。

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