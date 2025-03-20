國民黨台南黨部涉死亡連署遭搜索 郭國文指1情況謝龍介恐被約談

郭國文質疑國民黨面臨這麼大的爭議，謝龍介還在躲避問題。 （記者蔡文居攝）

2025/03/20 17:59

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨台南市黨部涉及死亡連署罷免案，今天遭檢調單位搜索，國民黨立委兼台南市黨部主委謝龍介發表3點聲明，並宣布立即擴大推動第二階段的罷免連署。對此，民進黨立委兼市黨部主委郭國文要求謝龍介不要躲避問題，並指出如果檢調發現，連署名冊與國民黨員雷同，那下一位會被約談的就是謝龍介！

郭國文表示，面對對於林俊憲、王定宇兩位委員罷免案，沒有連署過程，卻有連署結果，果然3000多份連署書中，出現許多死亡、冒名的問題，今天台南地檢署到國民黨台南市黨部搜索，查扣黨員名冊、傳喚人調查。

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郭國文說，這不就驗證了，國民黨在搞「大惡罷」，不只違規又違法！國民黨台南市黨部面臨這麼大的爭議，身為台南市黨部主委的謝龍介還在躲避問題，不面對藍營違法行為，還說要「立即擴大推動第二階段的罷免連署」。他說，拜託一下，謝龍介難道不知道，你搞出來的台南罷免案連一階都還沒過，有什麼二階連署可以擴大？

他說，如果檢調發現，連署名冊與國民黨員雷同，下一位檢調應該約談的對象，就是黨部主委謝龍介！

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