去年還嗆來罷免我！ 陳雪生竟向卓揆求饒：剩下3年讓我做完

陳雪生質詢行政院長卓榮泰時竟「求饒」，拜託卓揆不要講罷免的事。（圖翻攝自立院IVOD）

2025/03/20 18:28

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮掀起，目前已有35名泛藍立委罷免案一階連署送件審核過關。罷免馬祖藍委陳雪生的團隊「馬祖剷雪大隊」17日表示，他們雖然沒能在《選罷法》新法（連署須附身分證影本）生效前送件，但他們收到的連署書已跨越一階門檻。沒想到近日陳雪生質詢行政院長卓榮泰時竟「求饒」，拜託卓揆不要講罷免的事，「剩下3年讓我做完好不好……」。

「馬祖剷雪大隊」17日表示，雖然適用《選罷法》新法造成連署更加困難，但他們還是跨過了1階門檻，不過目前決定「暫不送件」，因為馬祖地方小、人口少、人際關係緊密，第1階段的連署人資料送出後，容易成為地方惡勢力「查水表」的對象，用各種方式施壓、刁難、打壓。經過再三思量，他們選擇暫不送件，保護連署的朋友，直接為第2階段準備。

請繼續往下閱讀...

沒想到陳雪生近日在立院院會質詢卓榮泰時，主動提到自己面臨罷免危機的事，「聽說那個罷免又要成功了，要罷免我的。院長，我24小時夙夜匪懈為民服務，我助理請了20幾個啊，你看我們台中、桃園、台北……到處都是我們的鄉親啊，我24小時為他們做便民的服務啊！爭取經費也是第1名的啊，所以拜託不要去談罷免的事情，拜託一下！說真的，我對馬祖的鄉親非常熱愛，我也熱愛這塊土地啊，剩下3年讓我做完好不好，這邊跟你懇切的拜託！」

諷刺的是，去年陳雪生與金門藍委陳玉珍等人提案修法，主張離島地區公共建設引進中國廠商參與採購，遭外界抨擊為中國「開後門」，當時陳雪生還嗆聲「（有種）來罷免我好了，我沒意見！」

國民黨立委陳雪生。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法