桃園民進黨公職服務處 設罷免連署站點

桃園市議員李宗豪在服務處設置罷免站點。（記者周敏鴻攝）

2025/03/20 15:48

〔記者周敏鴻／桃園報導〕民進黨全國各縣市黨部主委會議19日決議全體黨公職服務處轉為挺公民的「民主連署站」，立委張雅琳與桃園市議員李宗豪、陳雅倫、許清順都在第一時間宣布服務處設置連署站點，希望能維護公民行動不被侵擾。

民進黨中央黨部19日函轉全國各縣市黨部主委會議結論，內容指出，為保障全國進行的公民行動不被國民黨惡意打壓，決議全國各縣市黨部、全體黨公職服務處轉為「民主連署站」，除維護公民行動不被侵擾，還要協助招募與訓練志工、公民團體的文宣擴散宣傳、公民團體的後勤與行政作業。

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公民團體對此表示歡迎，其中「桃園罷牛，淘汰牛氓」罷免國民黨籍立委牛煦庭領銜人、牧師陳曉煒也已將民進黨公職服務處，公布為連署站點，包括張雅琳、許清順的蘆竹區服務處，龜山區李宗豪、陳雅倫的龜山區服務處等，他們說，民進黨與公民團體站在一起，全力守護民主，責無旁貸。

其中，李宗豪除設置山鶯路的服務處為連署站點外，也在文化七路40號的坪頂聯絡處，提供收件服務，他呼籲支持公民團體的民眾，要踴躍連署；陳雅倫則說，近期桃園市政府對公民團體的連署活動施加各種不當干預，或荒謬宣稱「公園有毒蘑菇」來阻擋租借場地，或針對罷免連署站點進行惡意稽查，已嚴重傷害民主價值，「面對不公，民進黨絕不退縮！」

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