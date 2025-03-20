政院通過開放政府國家行動方案 政治獻金再透明化成焦點

行政院會今（20）日通過2025年至2028年的「台灣開放政府國家行動方案」，並提出7項承諾，對於政治獻金再透明化，國發會副主委高仙桂在院會後記者會指出，針對是否降低現行匿名捐款最高1萬元門檻，以及政府資料庫與監察系統介接、政治初選時捐贈的收支是否應納入政治獻金等內容，都會再討論。（行政院提供）

2025/03/20 14:21

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會今（20）日通過2025年至2028年的「台灣開放政府國家行動方案」，並提出7項承諾，對於政治獻金再透明化，國發會副主委高仙桂在院會後記者會透露，針對是否降低現行匿名捐款最高1萬元門檻，以及政府資料庫與監察系統介接、政治初選時捐贈的收支是否應納入政治獻金等內容，都會再討論。

國發會指出，政府自2021年起，由政府與公民社會攜手完成首部「台灣開放政府國家行動方案」，並建立政府與公民社會的協作機制。新一期的行動方案，進一步聚焦於環境與氣候、數位治理、涵容、反貪腐及資訊近用等5大挑戰領域，並提出7項承諾事項，包括氣候變遷治理、個資管理透明化、跨部會資料開放與公共程式發展、客家青年公共參與、原住民族數位落差縮小、政治獻金再透明化，以及海洋遊憩安全資訊服務等面向。

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針對政治獻金再透明化是否會提出修法，或將政黨初選也納入範圍，高仙桂指出，民間團體有數項提案，比如依現行法令須待9個月後才會知道政治獻金狀況，未來是否能縮短公開時程，是否能在選舉前就能將大額度的政治獻金透明化，做即時申報。

高仙桂說，另外是檢討匿名捐贈規範，是否降低現行匿名捐款最高1萬元門檻，以及政府資料庫跟監察系統介接，以及政治初選時捐贈的收支是否應納入政治獻金的管理等內容，未來政府將與公民共同討論，作為後續內政部修政治獻金法的依據。

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