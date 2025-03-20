國民黨質詢官員得到「預算困難」回應 林俊憲：立法院大型迴力鏢現場

民進黨立委林俊憲。（資料照）

2025/03/20 13:57

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院近期進行施政報告總質詢，許多國民黨立委質詢關於地方建設與爭取提高基層聘僱人員待遇等進度，多數部會首長回應爭取提高基層聘僱人員待遇。對此民進黨立委林俊憲表示，這會期，請大家一定要關注立法院的質詢，因為國民黨立委們會親自解說他們亂砍預算的後果。

林俊憲在臉書PO文表示，原本擔心國民黨這會期裝乖，試圖讓人淡忘他們的所作所為，然後等到過罷免這關以後，就變得比去年還肆無忌憚，但看來不太可能，因為他們再怎麼躲、再怎麼裝都避不開質詢，在台上大力爭取地方建設，部會首長回答：「抱歉，預算恐怕有困難。」

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林俊憲指出，那問別的，爭取提高基層聘僱人員待遇，部會首長回答：「抱歉，預算被你們刪掉了。」結果再怎麼問，都繞不開砍預算造成的問題，變成大型迴力鏢現場；事實本就如此，你們大刪政府預算，特定科目歸零甚至負數，又要馬兒跑，又要馬兒不吃草，部會首長當然只能據實以告。

林俊憲直言，所以這會期，請大家一定要關注立法院的質詢，因為國民黨立委們會親自解說他們亂砍預算的後果，要不這會期你們還是先別質詢了吧？

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