簡舒培批蔣萬安妨礙罷團 北市府反擊「卓榮泰是戒嚴獨裁者」

北市警方要求罷免團體未來辦連署，要申請集會遊行，而非之前以臨時路權受理。（記者何玉華攝）

2025/03/20 12:59

〔記者何玉華／台北報導〕國民黨籍台北市第7選區立委徐巧芯罷免危機升高，民進黨台北市議員簡舒培揭露北市警方加嚴受理罷免活動要求要申請集會遊行，她批評台北市長蔣萬安妨礙罷團，「不愧是獨裁者後代」？台北市政府發言人李政軒今（20）表示，要求是源於中央的指示，警局人事是中央地方一條鞭，反問簡舒培是不是在指桑罵槐，認為行政院長卓榮泰是戒嚴的獨裁者。

簡舒培表示接獲北市府同仁爆料，警察局19日上午緊急召開一場會議，會中統一要求未來各分局在受理罷免活動時「都要申請集會遊行」；而之前北市罷團申請活動時，若沒有宣講活動，許多分局都以臨時路權受理「快閃行動」讓公民宣傳連署，未來不僅要在6天前申請集會遊行，申請路權還要3萬元押金。

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李政軒表示，市警局已經說明，連署活動要申請集會遊行是源於行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳希望罷免活動能夠加強維安的需求；警局人事是中央地方一條鞭，地方的警局一定是支持並遵循中央的相關規定跟決議。市府也認同中央回歸法律強化維安部署的機制。

因此，李政軒也說，簡舒培指台北市長蔣萬安出手「加嚴」妨礙罷團，「不愧是獨裁者後代」的評論，是不是在指桑罵槐，認為出手的卓榮泰是戒嚴的獨裁者。

北市警方昨天解釋，罷免連署活動近來偶有滋擾情事發生，因此希望辦理連署活動依集會遊行法申請集會遊行，警局可適時派遣警力，維護合法活動所有到場人人身安全。3萬元押金則是向新建工程處申請路權時的保證金，活動後會退回。

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