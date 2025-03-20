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    罷團爆服務處是違建 林德福：尊重市府依法行政

    對於「雙和罷團」指服務處是違建，林德福表示尊重市府依法行政。（摘自臉書）

    對於「雙和罷團」指服務處是違建，林德福表示尊重市府依法行政。（摘自臉書）

    2025/03/20 12:56

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市公民團體「雙和罷團」爭取民眾支持罷免藍委永和區林德福、中和區張智倫，「雙和罷團」指出，台北市藍委李彥秀遭政論節目評論員揭露用違建當服務處，林德福的服務處也加蓋違建，由新北市府列管在案，呼籲林德福自行拆除；對此，服務處簡短回應，尊重市府依法行政。

    「雙和罷團」指出，林德福位次永和區永和路的服務處，佔據道路與人行道，並以水泥圍牆加蓋建築物，新北市政府違章建築拆除大隊已經以「新北拆認二字第1133238978號」公文拍照建檔列管在案。

    罷團指出，違建被當作車庫私用，明顯危及汽機車道路安全、行人步行安全，恐易釀成交通事故，呼籲林德福應立即自行拆除，不要浪費公帑等新北市政府拆除。

    新北市違章建築拆除大隊表示，依據新北市違章建築拆除執行原則，針對2009年6月25日後新違建或施工中的案件採優先拆除以遏止違建漫延，其餘既存違建則以拍照列管處理。

    有關民眾檢舉此案，拆除大隊表示，目前認定此案屬於既存違建，非屬優先拆除類型，倘既存違建涉及危害公共安全、公共交通、公共衛生等相關情形，並經相關主管單位確認後，則會提升為優先拆除標的：林德福服務處對此簡單回應，尊重市府依法行政。

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